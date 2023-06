En una de las últimas llamadas del coronel Dávila, señaló que no podría hablar de la investigación sobre las ‘chuzadas’ a las exempleadas de Laura Sarabia

Coronel Óscar Dávila

Desde finales de mayo del 2023 estalló el escándalo que salpico el nombre de Laura Sarabia y que hasta el día de hoy no ha sido solucionado, sino que, por el contrario, ha comenzado a tener más aristas. El último hecho que tiene consternado a los colombianos es la muerte, en circunstancias muy extrañas, del coronel Óscar Dávila quien fungía como uno de los policías encargados de la seguridad de la Casa de Nariño y que habría sido relacionado en la investigación que lleva acabó la Fiscalía General de la Nación por practicar la prueba del polígrafo a Marelbys Meza y por la interceptación del celular de la exniñera y la exempleada de servicio de la ex jefa de gabinete, Fabiola Perea.

Te puede interesar: Procuraduría designó un agente especial para acompañar la investigación por la muerte del coronel Óscar Dávila

De acuerdo con las primeras declaraciones, el coronel Dávila se habría quitado la vida; sin embargo, los hechos alrededor de su muerte dejan más incógnitas que verdaderas soluciones ¿Por qué lo hizo? ¿Sabía algo que no podía contar? ¿Estaba amenazado? ¿Qué paso antes del hecho que lo dejó sin vida?

Todas las preguntas anteriores no tienen una respuesta aún y probablemente nunca se sepa qué estaba pasando en su vida antes de los hechos, pero la revista Cambio dio a conocer la última conversación que sostuvo el uniformado con la prensa.

Te puede interesar: Estos son los uniformados llamados a declarar ante la Fiscalía por el caso de Laura Sarabia y las “chuzadas”

Recodemos que, incluso, en su trino sobre el hecho, el mismo presidente Gustavo Petro habría dicho que una de las cosas que tenía desesperado al coronel Dávila era la presión de los medios, pero en esta conversación reveladora, queda en evidencia que la llamada que le hizo la periodista Sylvia Charry, donde sostuvieron una conversación de un poco más de dos minutos, el coronel no podía hablar de la situación alrededor de las ‘chuzadas’, incluso, pese a la insistencia de Charry, él se negó rotundamente en dar su versión de los hechos. A continuación, se cita un fragmento de la conversación que publicó el medio anteriormente mencionado.

Periodista: Coronel, le voy a contar un poquito lo que me han dicho algunas fuentes con las que estamos trabajando este texto, para que usted me diga qué tan verdaderas son.

Te puede interesar: Coronel Dávila: a quién le pertenece la camioneta en la que fue hallado muerto

Coronel: Primero que todo, yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir porque no. Eso sí me da pena contigo porque, hum, mejor dicho, me acaban.

Periodista: Claro. Pero coronel, solamente quería saber si usted me puede decir si es verdadero o falso lo que le voy a contar y ya. Yo me imagino que usted sabe que está circulando esa versión, que su nombre ha circulado en todo esto. Básicamente lo que dicen es que usted fue la persona con el coronel Feria, que organizó que colaran esos números telefónicos con ayuda del coronel Villarte de la Dijín. Usted sabrá que uno como periodista escucha, no cree en todo, pero escucha. Y por supuesto, en mi ejercicio tengo que llamar a preguntarle a todo el mundo a ver cuál es su opinión al respecto. Y por eso es que le estoy marcando. Mejor dicho.

Coronel: No, mira -empezó a contestar el coronel después de unos segundos de silencio -No, yo de eso no tengo conocimiento y no, no sabría decirte.

Periodista: ¿No?

Coronel: No, no, no, no.

Periodista: coronel, solo porque necesito tener su versión. ¿A usted nunca el coronel Feria o usted le pidieron al coronel Villarte que colara los números? Y me disculpo si la pregunta suena atrevida, pero pues debo hacerla.

Coronel: No, mira, yo la verdad yo no me puedo pronunciar ante nada de eso. Me da pena contigo.

Lo anterior muestra que en definitiva el coronel Dávila no quería hablar; sin embargo, una vez colgaron, pasadas unas horas, el mismo encargado de la seguridad de la Casa de Nariño llamó una vez a Sylvia Charry, probablemente listo para contar lo que tenía por decir del caso, pero finalmente no pudo hablar, la llamada quedó como perdida en el celular de la comunicadora quien devolvió la llamada sin respuesta alguna y que una hora después se enteraría de que el coronel había muerto.