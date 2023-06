En Junior de Barranquilla apostarán por otro uruguayo para reemplazar a Sebastián Viera

El portero uruguayo sería el reemplazo de Viera en el arco Tiburón. @sebavierareal/Instagram

El Junior de Barranquilla sigue trabajando en la confirmación de la nómina para el segundo semestre en el que están obligados a ser protagonistas tras el penoso desempeño en la Liga BetPlay Dimayor, quedando por fuera de los cuadrangulares finales a pesar de contar con grandes jugadores en su plantilla.

Del mismo modo, el cuadro Tiburón quedó eliminado de la fase previa de la Conmebol Sudamericana tras caer con el Deportes Tolima. Ahora bajo la dirección técnica de Hernán Darío Bolillo Gómez, el Junior busca armar una base fuerte para encarar el rentado doméstico y la Copa Colombia en las que deberá pelear por el título.

Una de las bajas más significativas en el conjunto Rojiblanco es la del portero uruguayo Sebastián Viera, que dejó las filas de la institución barranquillera en la que permaneció durante 12 años jugando 638 partidos logrando siete títulos siendo hasta ahora el futbolista más ganador del Junior en toda su historia.

Son varios los nombres que han sonado para tomar el lugar que dejó Sebastián Viera en la portería del Junior, pese al buen desempeño de Jefferson Martínez que le ganó el pulso al Ángel, que a sus 40 años no piensa en el retiro y está a la espera de resolver su futuro, eso sí, el Charrúa remarcó en diálogo con el diario El Heraldo, que no jugará en otro equipo de Colombia.

“No he hablado con nadie, no he dicho lo que va a pasar conmigo. Esto no es un adiós al fútbol, es un adiós a Junior. En el fútbol colombiano dije que no iba a hablar con ningún equipo y lo mantengo. Le doy gracias a los equipos de fútbol que me han llamado para la campaña del próximo semestre, pero digo la verdad, respetando a todos, que solo me siento jugando acá con Junior”.

Para el mismo medio, Viera se refirió a su reemplazo en el arco Tiburón: “Me gusta el nombre de José Luis Chunga, compartí con él, es de la casa, sabe la exigencia del club. Es un muy buen arquero, no me atajó un tiro libre acá contra Pasto (risas), pero él es muy buen arquero. Independientemente de todo, el que llegue acá tiene que rendir, tiene todas las posibilidades para hacerlo, se le va a dar mucha confianza y Dios quiera que tenga éxito”.

No obstante, en los últimos días viene tomando fuerza un rumor que vincula a un arquero uruguayo con el Junior, que apostaría por el Charrúa que actualmente se encuentra en el fútbol argentino defendiendo los colores de Unión de Santa Fe.

De acuerdo con la información del periodista de Win Sports, Felipe Sierra a través de Twitter, el golero Santiago Mele estaría cerca de firmar con el Junior de Barranquilla.

“La oferta de #Junior a #PlazaColonia por Santiago Mele (25) la describen como “muy buena”; si #Unión no la iguala, el uruguayo podría activar la cláusula de salida el 1 de julio. Info junto a @AdriDriussi. Los términos personales con el ‘Tiburón’ ya están acordados”.

El portero uruguayo firmaría por Junior de Barranquilla. @PSierraR/Twitter

El portero de 25 años y 1,85 de estatura ha disputado por todas las competiciones en la presente temporada un total de 15 partidos con Unión de Santa Fe, en los que ha encajado 14 goles y ha sacado el arco en cero en siete oportunidades. Sus buenas actuaciones en el balompié gaucho le abrieron las puertas de la selección de Uruguay, tras ser convocado para la fecha FIFA de marzo, y recientemente fue llamado por Marcelo Bielsa.