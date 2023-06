Ministro del Interior compara el actual Gobierno con la final de la “Champions League”

Ministro del interior, Luis Fernando Velasco. Fuente: Twitter.

Los remezones que ha tenido el Gobierno Nacional, en el caso de algunos ministerios, y la salida de altos funcionarios públicos de sus cargos, han hecho que se generen todo tipo de suspicacias. Por esa razón el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a que en el actual Gobierno todos los días se debe trabajar al 100%.

Te puede interesar: “Un impopular presidente en declive”: el duro análisis del futuro de Gustavo Petro que realizó Bloomberg

“Esas son decisiones del presidente. Lo que pasa es que gobiernos, como el de Gustavo Petro, es como una final de la “Champions League”, todos tenemos que estar jugando al cien por ciento, el que no, pues hay gente en la banca que puede jugar el al cien por ciento”, afirmó el ministro.

En referencia a esto hay que resaltar que durante los diez meses que lleva el presidente Gustavo Petro en el poder han salido más de 20 funcionarios de altos cargos públicos. A esto se les suma la última semana con los despidos del embajador saliente en Venezuela, Armando Benedetti, y a la jefa de gabinete, Laura Sarabia, se suman las renuncias de funcionarios del Ministerio de Educación y del Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

Te puede interesar: Gustavo Petro le habría pedido la renuncia a la ministra de Educación, Aurora Vergara

En los dos remezones ministeriales que ha tenido el Gobierno Petro, salieron de sus cargos varios de los más importantes en su momento, quienes en el papel ayudarían a implementar diferentes políticas y reformas, entre otras la de la salud. En el primero ocurrieron las salidas de los ministros de Educación, Deporte, Cultura y en el segundo los llamados a dejar sus cargos fueron jefes de las carteras de Hacienda, Agricultura, Salud, Transporte, MinTICy Ciencias.

El jueves 8 de junio de 2023, el presidente, Gustavo Petro, le pidió la salida al que hasta ese momento fue presidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón. Funcionario que se vio envuelto en un escándalo de “mermelada”. Esta polémica se desató por las denuncias que evidenciaban cómo esta entidad se había convertido en el fortín burocrático para impulsar las diferentes reformas que hacen su trámite en el Congreso.

Te puede interesar: Qué está pasando con la “mermelada” para los liberales en el Fondo Nacional del Ahorro: anuncian demandas legales contra el director de la entidad

Ante esto, Rondón, dijo en un medio radial, que él sí había hecho acuerdos con algunos congresistas del Partido Liberal para entregar cuotas en la entidad y así poder sacar a flote las reformas que se encuentran en poder del Congreso.

“Yo fui a una bancada, me preguntaban qué estaba haciendo allá, ¿cómo así que yo qué estaba haciendo allá?, no ve que yo hago parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Allá estaban los ministros, todos somos parte del Gobierno”, aseguró Rondón.

“Yo no sé si esos representantes hayan recibido esos puestos o no, no lo sé porque yo no tengo la cuenta, es que es mucha gente, pero lo que sí sé es que ellos tendrían derecho a eso. Es que estamos en una democracia pluralista y participativa y en una democracia pluralista y participativa el que gana las elecciones gobierna con su gente, así de claro”, resaltó el funcionario.

Ese mismo día también se produjeron algunos cambios en el Ministerio de Educación, pero en el caso de la ministra, Aurora Vergara, se indicó que continuaría al frente de la cartera. Cabe resaltar que esta funcionaria llegó hace poco a este ministerio, luego de la salida de Alejandro Gaviria, a quien el presidente Petro, le pidió la renuncia, luego que él mostrara públicamente su inconformidad por algunos puntos que componían la reforma a la salud.

Otros casos relevantes de funcionarios que han salido del Gobierno

El presidente Gustavo Petro también le pidió en su momento la renuncia a sus cargos a los ministros de Deporte, María Isabel Urrutia, Patricia Ariza de la cartera de Cultura, Carolina Corcho del Ministerio de Salud, José Antonio Ocampo de la cartera de Hacienda, Alfonso Prada del Interior, Cecilia López de Agricultura, Guillermo Reyes de Transporte, entre otros funcionarios de diferentes entidades públicas.