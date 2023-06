Ministro de Defensa ordenó seguir con las operaciones militares contra el ELN tras cese al fuego

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, dijo que las Fuerzas armadas de Colombia seguirán combatiendo las fuentes de financiación ilegal del Eln. Foto @mindefensa/Twitter

Luego del acuerdo de cese al fuego bilateral firmado entre el Gobierno de Colombia y el ELN en Cuba, hubo descontento nacional porque se pactó solo el cese de las hostilidades armadas, pero delitos como el secuestro, extorsiones y minería ilegal no pararán. En esa línea, el ministro de defensa Iván Velázquez dijo que el ejército debe seguir con su ofensiva contra este grupo subversivo.

“Las operaciones de finanzas se empezaron a discutir, pero ese punto no terminó. Se seguirá discutiendo y en estos protocolos no se incluyeron. Si nosotros cobramos un impuesto en las regiones, eso son las finanzas del ELN. Por ahora, las mantendremos”, dijo Pablo Beltrán, jefe de la mesa de negociaciones del ELN.

Frente a esto, el ministro Velázquez ordenó a las Fuerzas Armadas de Colombia solo suspender las acciones operativas contra el ELN y seguir combatiendo las formas de financiación ilegal del grupo armado, puesto que asestar golpes en esos ámbitos no se considerará una violación a lo pactado en el tercer ciclo de negociaciones.

Foto de archivo. El integrante de la delegación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) para los diálogos de paz con el Gobierno de Colombia, Pablo Beltrán, habla durante una conferencia de prensa en La Habana, Cuba, 12 de agosto, 2022. REUTERS/Alexandre Meneghini

“Hemos impartido a las Fuerzas Militares que en cuanto a realizar con todas sus capacidades acciones decisivas contra las finanzas criminales, estén o no estén en cese, y en eso debe haber una claridad absoluta. Militares y policías con las competencias legales que tienen, están obligados y autorizados por la ley, a continuar realizando estas operaciones contra las finanzas criminales”, dijo el jefe de la cartera estatal.

Por su parte el comandante de las Fuerzas Armadas, Helder Giraldo Bonilla, reveló el último balance de acciones contra las finanzas del ELN, dejando en lo corrido del año 132 afectaciones al músculo económico del grupo guerrillero. A esto se suma la captura de alias ‘Danner’ y alias ‘Méndez’, dos comandantes de la comisión Rafael Villamizar, adscrita al Frente Domingo Laín Sáenz, estas capturas se efectuaron antes de pactar el cese al fuego bilateral.

Según los negociadores del ELN, la culminación de secuestros, extorsiones y demás fuentes de financiación se negociará en el cuarto ciclo de diálogos el cual se espera que inicie a mediados de septiembre en Venezuela; para ese entonces se espera que tener resultados del cese al fuego bilateral con la reducción exponencial de la violencia en los sectores del país donde el grupo armado ilegal tiene presencia.

Criticaron el cese al fuego

Las voces en contra de lo pactado con el ELN no se hicieron esperar. Uno de los primeros en pronunciarse fue el expresidente Iván Duque, quien dijo: “‘Cese al fuego’ para paralizar la fuerza pública es un agravio al país y un triunfo del crimen. Definitivamente, al cinismo de estos terroristas se debe responder con la fuerza del Estado y la justicia”.

Por su parte, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, dijo que el cese al fuego bilateral solo le sirve a los bandidos y catalogó la actitud de Pablo Beltrán como cínica y arrogante. “Es imposible no pronunciarse frente al anuncio del Gobierno nacional, el cese al fuego con el ELN significa que la fuerza pública no los puede atacar, pero ellos dicen que sí pueden seguir secuestrando y extorsionando, eso no lo quiere nadie”, aseveró el mandatario risaraldense.

La Defensoría del Pueblo incluyó al Meta entre los departamentos en los que el Eln busca ejercer control territorial.

Entre tanto desde el partido Cambio Radical, también rechazaron las condiciones de lo firmado por el Gobierno en Cuba. “El cese del fuego bilateral con el ELN no incluye suspensión de secuestros y extorsiones. Por poco hay que darle las gracias por dejar de matar. ¡Qué acuerdo tan chimbo!”, dijo Germán Vargas Lleras, líder de esa colectividad política.

Finalmente, el ministro Velázquez hizo énfasis en que, pese a la firma del acuerdo, desde las Fuerzas Armadas no habrá permisibilidad para que este grupo armado ilegal continúe las acciones delictivas. Así mismo, indicó que hasta el momento desconoce el documento firmado en territorio cubano, pero que apenas lo tenga establecerán las reglas de las ofensivas militares.