J Balvin sorprendió asistiendo a las finales de la NBA

J Balvin estuvo acompañado por Valentina Ferrer y Ozuna en el partido de las finales de la NBA.

El equipo Denver Nuggets salió como vencedor al derrotar a Miami Heat por un contundente marcador de 108-95. Con esta victoria, el equipo se acerca cada vez más al codiciado título de esta temporada.

El ambiente estuvo cargado de mucha emoción y varias celebridades, destacadas estrellas de la música y el fútbol se congregaron en el Kaseya Center de Miami para presenciar el partido y mostrar su apoyo al equipo local.

Uno de los invitados más destacados de la noche fue el antioqueño J Balvin. El reconocido reguetonero paisa disfrutó del partido desde la primera fila, en compañía de su pareja, Valentina Ferrer y Ozuna. La presencia de Balvin no pasó desapercibida y la NBA no dudó en capturar el momento, fotografiándolo mientras observaba atentamente el encuentro. A su lado, se encontraba Ozuna.

“Jujuju que junte latino en Miami”, fue lo que escribió la cuenta oficial en Instagram de la National Basketball League.

Esta fue la publicación en Instagram de la cuenta de la NBA en la que resaltaron la presencia de J Balvin. / Imagen @nbalatam

Aunque J Balvin no compartió su asistencia al partido en sus redes sociales, Valentina Ferrer (su pareja) sí publicó el momento en sus historias de Instagram, donde se le ve abrazando al artista antioqueño.

El fútbol también estuvo representado en la gala de la NBA con la presencia de los famosos jugadores brasileños Neymar y Vinicius Jr. A pesar de la derrota del equipo local, ambos futbolistas mostraron su apoyo incondicional al Miami Heat. Neymar, en particular, es un gran amigo de Jimmy Butler, jugador estrella del equipo de Florida, y antes del partido intercambiaron saludos.

La noche en el Kaseya Center fue una combinación perfecta de deporte y estrellas internacionales, dejando a los fanáticos emocionados, por lo que el próximo partido de las finales de la NBA se perfila como uno de los mejores de la temporada. El ambiente vibrante y el apoyo ferviente de los espectadores garantizan una experiencia inolvidable en esta serie que todavía no está resuelta.

Mike Tyson entrevistó a J Balvin y lo puso contra las cuerdas: “Déjame en paz, creo que sueno genial”

J Balvin fue el invitado estrella de Mike Tyson en un nuevo capítulo de su podcast Hotboxin’, en el cual hablaron sobre diversos temas y celebridades internacionales. Además, el cantante y la leyenda del boxeo bromearon mutuamente. En el episodio, publicado el 26 de mayo de 2023 en YouTube, se tocó el tema de la colaboración entre el artista y su colega Ed Sheeran, teniendo en cuenta que eran pocos los detalles que se conocían hasta el momento.

Posteriormente, Mike Tyson y J Balvin sacaron a relucir su admiración por otras figuras internacionales de la música, como Jay-Z y Beyoncé. Fue entonces cuando, de forma inesperada, José Osorio Balvin (nombre de pila) puso sobre la mesa el nombre del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

En la charla también hubo espacio para las bromas entre ambos | Imagen: captura de pantalla YouTube

Otro de los momentos que llamó la atención fue cuando Mike Tyson se animó a tararear uno de los éxitos de J Balvin, tras lo cual este bromeó y le dijo entre risas: “–Eres mejor en el boxeo. –Oye, déjame en paz, creo que sueno genial”, contestó el antiguo pugilista norteamericano.

Por último, el intérprete de ‘Mi gente’ le confesó a Tyson que ha recibido muchas propuestas para dejar de hacer música en español y pasarse al anglo, pero no ha dado su brazo a torcer: “Desde que comencé, muchos de los artistas latinos querían cruzar los idiomas, entonces solían hacer la misma canción en inglés para conquistar otros públicos. Sin embargo, yo pensaba: ‘No tiene ningún sentido porque esto es lo que soy, este es mi idioma y esto es español’. No voy a hacer algo con lo que no me siento cómodo”, concluyó.