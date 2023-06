Gustavo Petro afirmó que en Colombia ha habido partidos nazis: “nunca hubo un mea culpa”

Discurso de Gustavo Petro en La Habana donde mencionó a los nazis durante el acto de clausura del tercer ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional y el Eln. Presidencia de la República

Durante el acto de clausura del tercer ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno Nacional y el ELN, el presidente Gustavo Petro, en su discurso, rememoró varios escenarios históricos.

Te puede interesar: Presidente Gustavo Petro y alias Antonio García se encontrarán en Cuba para anunciar cese al fuego con el ELN

El mandatario recordó que el primer gran escenario de un diálogo y un acuerdo nacional fue la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. “Parcial, obviamente, incompleta, porque siguió con una oleada que no, digamos, nunca, sino que muy recientemente no se había sentido en Colombia, la del genocidio, del cual hoy las generaciones actuales se dan cuenta a través de la confesión de Salvatore Mancuso que se vuelve realidad plena”, expuso el mandatario.

Luego, pronunció: “Secciones del Estado y el poder político han asesinando a su propio pueblo en masa. Nuestra embajadora en Alemania criticaba un poco el que yo usara la palabra nazi, pero todos sabemos que aquí en Colombia hubo partidos nazis, y que los discursos de Hitler se reproducían en la prensa conservadora de aquel entonces, y que nunca hubo un mea culpa, como si lo hubo en el pueblo alemán, y que esas formaciones se fueron trasladando hacia la guerra en Colombia tratando de influenciar pensamientos políticos y acciones que nos fueron destruyendo, y que uno de sus hijos, Salvatore Mancuso, lo pone en la confesión judicial de frente”.

Te puede interesar: Gustavo Petro está en Cuba para el cierre del tercer ciclo de diálogos con el ELN

“Sí, quienes escuchaban himnos nazis alemanes en sus haciendas, al lado de altos dirigentes políticos que gobernaron este país, usaron sus procedimientos en Colombia. Ese mundo cesa, debe cesar. El mundo de las armas y de matarnos entre todos desde hace décadas, la guerra perpetua, la soledad perpetua, como decía Gabriel García Márquez, debe cesar”, expresó el jefe de Estado.

Más referencias petristas sobre nazis

Vale recordar que no es la primera vez que Gustavo Petro hace referencia a los nazis, pues ya lo había hecho durante la posesión de los embajadores de Colombia en el exterior.

Te puede interesar: Gustavo Petro recordó su pasado guerrillero durante el cierre del tercer ciclo de negociaciones con el ELN: ¿qué dijo?

En esa ocasión, el mandatario se refirió a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca del exterminio de la Unión Patriótica en Colombia: “Acaba de salir la sentencia sobre la Unión Patriótica, uno no sabe qué es peor, porque la sentencia sobre la Unión Patriótica, ni más ni menos, dice que el Estado colombiano no solamente es asesino, sino genocida. Nuestro Estado, en tiempos contemporáneos, es genocida”.

Y añadió: “Esa es la herencia de un Estado genocida en la cultura de una sociedad, lo mismo hubiera pasado con los alemanes, la Alemania nazi tenía un Estado genocida. No hay diferencia entre el Estado colombiano y el Estado nazi desde ese punto de vista. Genocidas”, comparó el presidente.

Sin embargo, enfatizó en que hay algunas diferencias, “los alemanes supieron que sus sociedades y sus generaciones de ahí en adelante no podían repetir lo que hicieron. En Colombia eso no ha pasado”.

“En la cultura de la sociedad no se ha construido la gravedad del hecho de tener un Estado genocida y de no repetirlo, sino que, al contrario, en la sociedad colombiana, en muchos sectores, se aplaude el que se pueda matar a una persona por sus ideas. Eso no es de los años 80, eso sigue siendo hoy. El odio con el cual el Estado ayudó con aplauso popular a matar a miles de militantes de un partido político, ese mismo odio hoy existe hoy”, sostuvo el mandatario.