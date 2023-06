Antes de su muerte, el coronel Óscar Dávila envió una carta al fiscal Barbosa para que lo escucharan por el caso de la exniñera de Laura Sarabia

Bogotá. Junio 9 2023. Agentes del CTI de la fiscalía hacen presencia en el lugar donde se encuentra el cuerpo del teniente coronel Óscar Dávila, uno de los policías investigados por las chuzadas a Marelbys Meza, niñera de Laura Sarabia. (Colprensa - John Paz)

Tras la muerte del teniente coronel Óscar Dávila, jefe de la Oficina de Seguridad Anticipativa de la Seguridad Presidencial, en la localidad de Teusaquillo en Bogotá, se conoció una carta dirigida al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, en la que le pedía que lo escuchara por el caso de Laura Sarabia y las chuzadas a su exniñera y otra empleada.

Te puede interesar: Miguel Ángel del Río indicó que la Fiscalía estaría mintiendo en el caso de las ‘chuzadas’ de la niñera y una empleada de Laura Sarabia

Si bien, el coronel no había sido citado por el ente acusador para que diera testimonio por este caso, Dávila se mostró disponible a cualquier tipo de interrogatorio sobre este caso.

“Todo lo anterior, en concreto, tiene su génesis en las denuncias y publicaciones presentadas por la revista Semana que tratan sobre el caso de la jefe del Despacho Presidencial Laura Sarabia, en los que presuntamente vinculan a la Jefatura para la Protección Presidencial”, señalaba el coronel en la carta enviada al fiscal Francisco Barbosa el 2 de junio de 2023.

Carta del coronel Dávila al fiscal Barbosa.

Sobre este hecho también se pronunció el abogado Miguel ángel del Río Malo, quien señaló que la Fiscalía los estaba amenazando

Te puede interesar: Los 15 mayores escándalos del Gobierno de Gustavo Petro que lo tienen en el ojo del huracán

“El día de ayer me reuní con el Coronel Davila quien me buscó para manifestarme que de la fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”, señaló el abogado.

Pero también se refirió a la carta enviada por el coronel Dávila, señalando que la fecha de radicación de la carta fue el 5 de junio, y no el 2, como aparece en la misiva.

Te puede interesar: Centro Democrático solicitó derecho a réplica tras la alocución del presidente Gustavo Petro

“La fecha real de la radicación de la solicitud para ser escuchado fue el día 5 de junio. El día 6 se hizo una inspección en el piso 13 frente a la casa de Nariño atendida por él, donde fue amenazado. El día 8 me reuní con él y me dio detalles de la amenaza y la persecución”, escribió el abogado en su cuenta de Twitter.

Miguel Ángel del Río indicó que la Fiscalía estaría mintiendo en el caso de las ‘chuzadas’

El abogado Miguel Ángel del Río, quien asumirá la defensa de los cuatro policías que fueron llamados a interrogatorio, se resaltó una versión que indicaría que desde el ente acusador estaría mintiendo.

“La Fiscalía miente y estamos reviviendo un escándalo de la Ñeñe Política. Cuando eso se destapó, salieron a decir dijo a decir que no había ninguna responsabilidad penal del expresidente Duque y es la misma Fiscalía (...) Hoy tenemos dos funcionarios de la Dijín de ese momento capturaros y en libertad afortunadamente, ad-portas del juicio para demostrar, y lo hemos hecho, que fue una trampa de la Fiscalía”, comentó en La W el abogado.

Del Río mencionó en la emisora radial que los funcionarios de la Dijín no engañaron al fiscal en Quibdó para ingresar los números telefónicos de la niñera y una empleada de Sarabia, sino, por el contrario, un informante que ya había tenido el ente acusador les había señalado que en los dos números se encontraba la línea de un importante integrante de una estructura narcoparamilitar:

“Existe un informe por parte del patrullero donde un informante le entrega esos dos números, estableciendo que hacen parte de la estructura de alias ‘Siopas’ (…). A los tres días de las interceptaciones, el analista le informa le informa al funcionario de la Dijin que las líneas (telefónicas) no tienen información” indicó a los micrófonos de La W Miguel Ángel.

De igual manera, resaltó que tras evidenciar que los números no estaban vinculados con el delincuente, solicitaron cancelar las intervenciones, pero las chuzadas habrían sido canceladas tras una semana de la solicitud: “El funcionario le informa al fiscal que no hay relación. La Fiscalía continuó escuchando las líneas siete días después de que el funcionario de la Dijín le solicita la cancelación”.

Para concluir dijo que él no ha señalado que el fiscal Barbosa haya dicho mentiras, pero sí asevera que lo indicado por la Fiscalía no es cierto, de igual manera reflexionó que: “la Fiscalía general quiere llevarse por delante a la señora Laura Sarabia para sacar créditos desde su enfrentamiento, pero en lo que yo he investigado ella no tiene que ver con ese caso”.