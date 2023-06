Policía del ESMAD herido en los disturbios de la Universidad Nacional sigue en coma inducido

Claudia López en las instalaciones del Hospital Militar el viernes 9 de junio de 2023

La alcaldesa Claudia López anunció el viernes 9 de junio que John Fredys Rodríguez, el miembro del Esmad herido ayer con una ‘papa bomba’ en la Universidad Nacional, está grave en coma inducido.

De acuerdo con el parte médico, el patrullero Jhon Fredys Rodríguez Sandoval continua en coma inducido en la unidad de Cuidados Intensivos, pues sufrió un trauma contundente en la parte superior del hemitórax derecho, que también derivó en una contusión pulmonar por la onda explosiva, fracturas y lesiones en la región cervical, en la mandíbula y en sus tejidos blandos.

Por el momento, el pronóstico es reservado. Rodríguez Sandoval tiene 31 años y lleva nueve años en la Policía Nacional, de los cuales ha cumplido con su misión en los últimos dos años y seis meses adscrito al Grupo Unidad Diálogo y Mantenimiento del Orden (GUDMO).

“Vinimos a primera hora a visitar a nuestro patrullero John Fredys Rodríguez, quien se encuentra internado en UCI y muy grave. A su familia, a la policía y a la comunidad universitaria de la Universidad Nacional gravemente afectada por delincuentes de las disidencias Farc mi solidaridad y respaldo. El otro patrullero afectado por fortuna está fuera de peligro y con incapacidad de tres días”, comenzó por advertir en su mensaje la alcaldesa Claudia López.

Dejen en paz a la juventud

Así mismo, la mandataria distrital aprovechó esta coyuntura para mandarles un mensaje a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia: a que dejen en paz a la comunidad educativa del país. Recordó, además, que desde comienzos de este 2023 ella le advirtió a los altos mandos que las FARC estaban reclutando jóvenes.

“Desde el 6 de febrero de este año en un Consejo de seguridad con el señor Presidente de la República en el Palacio de Nariño, con el Ministro de Defensa y la cúpula de la Fuerza Pública, la Policía Nacional y el Comisionado de Paz les informé que las disidencias de las FARC estaban reclutando jóvenes y planeando acciones violentas en Bogotá.

Esa afirmación es resultado de acciones de investigación de la Fuerza Pública y de la Fiscalía, que permiten saber, con certeza, que esos grupos han reclutado jóvenes en Bogotá.

“Eso nos lo han confirmado las alertas de la Defensoría del Pueblo. Por eso le entregamos la información, desde el 6 de febrero, al comandante en jefe de nuestra Policía Nacional, que es el presidente de la República”, reiteró la Alcaldesa, quien afirmó que desde esa fecha también le solicitó al comisionado de Paz, Danilo Rueda que, en el marco de los diálogos entre el Gobierno Nacional y este grupo insurgente, se suspendiera el reclutamiento de jóvenes.

“Es inaceptable que no exijan que cese el reclutamiento. Exíjanles por favor, que no reclutan jóvenes en Bogotá ni en ninguna parte de Colombia”, manifestó López, quien a su vez agregó: “si siguen reclutando es porque se están preparando para la guerra, no para la paz”.

Y por último precisó que ella le ha “rogado” a la Fiscalía General de la Nación y a la Justicia colombiana que avancen en sus investigaciones “para someterlos a la Justicia”.

“Lo menos que deben exigirles en medio de negociaciones de “paz total” es que dejen que todas las instituciones educativas y universitarias sean territorios de paz, ajenos a cualquier acción violenta. ¡Dejen en paz a Colombia y a la comunidad estudiantil y universitaria!”, enfatizó Claudia López.

En específico, le solicitó al presidente Gustavo Petro, como comandante superior de la fuerza pública, dar instrucciones para evitar la infiltración en los centros universitarios: “Señor Presidente, exíjales a las disidencias de las Farc y ELN que dejen en paz a los niños, niñas y jóvenes, que respeten todas las instituciones educativas como territorios de paz”, reiteró.