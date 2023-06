Paola Turbay dejó fríos a fans que esperan segunda parte de ‘Ana de nadie’

Paola Turbay, protagonista de la exitosa novela de RCN Ana de Nadie. / Imagen @paolaturbay

La exreina de belleza Paola Turbay sigue impresionando a todos los colombianos con su papel protagónico en la exitosa telenovela del Canal RCN Ana de Nadie, en la que comparte escenario con Sebastián Carvajal y Jorge Enrique Abello.

Turbay ha destacado por su interpretación en cada una de las escenas de la producción, una adaptación de la telenovela Señora Isabel que se emitió en 1993, reavivando discusiones de la cotidianidad con base en las relaciones de grandes diferencias de edad o amores a mediana edad.

Por el gran éxito de la producción, muchos internautas se han preguntado si Ana de Nadie tendrá segunda parte. Y para despejar esta duda, quien más que la misma Paola Turbay que en una entrevista para la revista Cromos confirmó si habrá o no una segunda temporada de esta producción.

Desde su estreno, Ana de Nadie ha sido uno de los programas más vistos en horario prime Colombia (8: 00 pm a 10:00 pm). Así lo confirman informes de audiencia realizados por firmas especializadas.

Paola Turbay afirmó en entrevista que posiblemente no habrá segunda parte de Ana de Nadie. / Video @adrianaarango

“No sé, no creo, no creo que haya una segunda parte, porque como esto está inspirado, es una adaptación de ‘Señora Isabel’, esta novela exitosa de la noventa, se acabó donde se acabó, nunca se hizo una segunda parte, no creo que esta sea la excepción, a no ser que la gente salga a la calle a gritar o escriba en redes, quién sabe qué pueda pasar, pero por ahora no está contemplado” dijo inicialmente.

Después de esta revelación, la ex Señorita Colombia señaló el éxito que ha tenido la novela internacionalmente, pues tal y como lo manifestó, en Estados Unidos Ana de Nadie ocupa el puesto número uno entre varias producciones extranjeras.

“Les cuento que en Estados Unidos ya somos número 1 y ha sido un éxito a nivel mundial, vale la pena verla, no solo porque estoy yo o porque está muy bien hecha, sino que creo que Ana de Nadie ha puesto a mucha gente a pensar, a reevaluarse, si esta es la vida que quiero, la relación que quiero, qué es lo que estoy haciendo, y lo ha hecho a partir de esta historia. Además han logrado trabajar temas personales, han logrado hacer su catarsis y eso ha sido muy interesante”.

Pillaron a Paola Turbay pasada de tragos tras último capítulo grabado de ‘Ana de Nadie’

En la telenovela que protagonizó Paola Turbay junto al actor bumangués Sebastián Carvajal, hubo escenas que generaron muchos videos y comentarios en las redes sociales. Uno de los momentos más destacados de la producción fue un apasionado beso que, según Turbay, se convirtió en uno de los momentos más incómodos dentro de la grabación de la novela.

La novela finalizó sus grabaciones, pero esto no fue impedimento para que todo el equipo de trabajo disfrutara de una merecida despedida. Los actores tuvieron una cena especial en donde pudieron apreciar el final del capítulo en privado (antes de que salga al aire). Luego, varios colaboradores de la producción decidieron divertirse y celebrar el haber cumplido con este proyecto.

De esta manera quedó registrada Paola Turbay pasada de tragos y cantando tras último capítulo grabado de Ana de Nadie. / Video @adrianaarango

Quien capturó cada baile, coro y hasta gritos a través de varias historias que se cargaron a Instagram fue Adriana Arango, quien interpretó a Violetta en la telenovela. No obstante, el video que más curiosidad ha causado y al mismo tiempo convertido en tendencia es en el que aparece Paola Turbay bailando Te Quedó Grande de Karol G y Shakira.

En el clip se puede observar cómo la actriz baila y canta a grito herido este famoso tema de las colombianas. “6 aguardientes después”, escribió Adriana Arango en el video donde aparece la exreina de belleza.