Premios Heat 2023: los artistas colombianos brillaron en la ceremonia de entrega de los galardones

Grupo Niche Premios Heat 2023 Fuente: https://www.instagram.com/lospremiosheat

Los Premios Heat 2023, que se llevaron a cabo el pasado jueves 8 de junio, en Cap Cana (República Dominicana), tuvieron como protagonistas a los artistas colombianos, quienes año tras año se destacan en la alfombra roja y en el escenario de esta importante gala.

Estos premios tenían a la artista urbana Karol G, Feid y Bad Bunny como los principales nominados, con seis menciones cada uno. Sin embargo, la cantante paisa, aunque no estuvo presente, se llevó tres de los seis premios a los que estaba nominada, entre estos, se el más codiciado de la noche: el premio a canción del año por Provenza.

Otros de los premios recibidos por la paisa fueron: Mejor artista urbano, mejor video por la canción Mientras me curo del cora y el ya mencionado a mejor canción del año por Provenza”

Karol G Premios Heat 2023 Fuente: https://www.instagram.com/lospremiosheat

Otro de los intérpretes que se destacó en la gala fue Mike Bahía, quien recibió un premio sorpresa llamado Lo+Heat, por ser parte de la familia Heat desde que comenzaron a celebrarse estos premios en 2015. En su discurso al recibir el galardón envió un mensaje muy emotivo, en el que dijo que la clave era no renunciar: “Hoy me doy cuenta por qué la vida me recuerda lo bonito que es caminar en equipo. No tenía sentido si no tuviera con quién compartirlos. Amen y honren a sus familias siempre”, mencionó.

Con él subieron al escenario su pareja sentimental Greeicy, y Dekko, quienes interpretaron al lado de Mike Bahía los temas Amantes, El egoísmo y Mi pecadito.

Sin embargo, el momento más importante se vivió cuando se llevó a cabo el homenaje al Grupo Niche, grupo que se encuentran celebrando 43 años de trayectoria. Los organizadores del evento no solo celebraron el aniversario de esta orquesta salsera, sino que también lo hicieron por el impacto que han tenido en la música.

Además, esta institución de la salsa cantó en el escenario algunos de sus más reconocidos éxitos, al lado de Eddy Herrera, Mike Bahía, Yahaira Plasencia y Yeison Jiménez. “Este premio es y será para siempre para Jairo Varela, creador de esta banda icónica”, expresaron los integrantes del Grupo Niche al recibir la distinción.

Momentos antes habían recibido otro premio a mejor grupo o banda, en el cual agradecieron no solo a los integrantes del grupo que se encontraban en la gala, sino también a aquellos que no asistieron al evento y que hacían que esta orquesta creciera cada día más.

“Queremos compartirlo con todo el público heatista, esencialmente con los muchachos de la banda que están en Colombia, que son nuestros compañeros de travesía en todo el mundo en lo que hacemos, estamos felices por la historia de Niche, pero por la actualidad también que ha hecho clic, lo de antes con lo de hoy”, dijeron en al recibir este premio.

Otros colombianos ganadores fueron: Feid, quien se llevó el premio a mejor artista masculino; Greeicy obtuvo el premio a mejor artista femenina; Morat, mejor artista rock; Sebastián Yatra, mejor artista pop, y Mike Bahía, mejor artista región andina.

A Greeicy se le vio muy feliz por el reconocimiento que le hicieron en los premios. “Que es esto tan hermoso, que es esto tan especial, no me esperaba pasar la noche de esta manera y bueno, creo que me han recargado de una manera muy especial y esto es como gasolina pa´ seguir trabajando con mucho cariño, con mucho esmero”, dijo la colombiana.

En tarima también estuvieron presentes Jessi Uribe, de quien los organizadores de los premios publicaron en sus redes sociales que: “@jessiurobe3 rompiendo en el escenario de los #HeatLatinMusicAwards con su inigualable sabor popular”.