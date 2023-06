Yina Calderón salió a defender a su madre, a la que criticaron por disfrazarse de Barbie: “Ella se siente hermosa y eso es lo importante”

La empresaria comentó que le detectaron un mioma al interior de su útero, lo que le impide tener hijos. Crédito: oficialyinacalderondj / Instagram

Si hay una familia que suele figurar con frecuencia entre los medios de comunicación esa es la de Yina Calderón. Ya de por sí a la DJ de guaracha se le considera como un personaje controversial, que suele entrar en polémica. No es diferente con su hermana menor Juliana Calderón, ni con su madre, Merly Ome, puesto que constantemente dan de qué hablar por una cosa o por la otra.

Recientemente, por ejemplo, volvieron a sonar entre las redes y los medios después de que Juliana compartiera una fotografía de su madre disfrazada como la barbie: “¡Ella se siente hermosa y eso es lo importante!”, escribió la joven empresaria sobre la imagen en la que Merly Ome posó con peluca rubia, un atuendo rosado y dentro de una caja que dice barbie y lleva el logo de Mattel.

Merly Ome disfrazada de barbie

A su vez, nuevamente desde sus Historias de Instagram, Juliana promocionó un video de su hermana Yina Calderón, quien también posó como la barbie. En el clip compartido por ambas, la DJ de guaracha y ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ está dentro de una caja rosa que dice “Barbie Yina Calderón” y sale de su empaque ayudada por dos muñecos Ken, posteriormente, se ubica en frente de una consola. “¡Guaracha time! Mañana es mañana, nueva guaracha”, escribió en la leyenda de su publicación, que fue realizada el miércoles 6 de junio.

Ya desde sus InstaStories, la también empresaria dijo al respecto: “Bebés, hace rato no grababa guaracha, hice una mezcla impresionante, yo creo que me quedó muy bien”. En vista de su mencionada promoción, muy seguramente la temática de su nuevo tema tenga relación con la barbie, puesto que a mediados de julio se estrenará una película sobre la muñeca de Mattel, en la que la actriz australiana Margot Robbie es la protagonista.

La producción también ha dado mucho de qué hablar por la participación de Karol G en la banda sonora junto al panameño Aldo Ranks, su tema en conjunto para la cinta se llama ‘Watati’.

Yina Calderón y su madre se disfrazaron como la barbie y la DJ promete nueva guaracha

Recientemente Yina Calderón volvió al quirófano

A mediados de mayo, Yina Calderón les había informado a sus seguidores en las redes sociales que se sometería a una nueva intervención quirúrgica. Es de recordar que la DJ de guaracha ha pasado por varias operaciones para el retiro de biopolímeros en sus glúteos y la reconstrucción de los mismos. Así las cosas, en su perfil de Instagram compartió por aquellos días un texto recordando lo que había pasado con su último procedimiento y por qué tomó la decisión de volver al quirófano.

“Le pedí a Andrés Amariles que me colocara unas prótesis, él con mucho cariño me las puso y la cirugía fue un éxito. Pasados los días una de las prótesis se infectó, pasa mucho en las cirugías de glúteos y tocó retirarla. Me quedé con una sola prótesis y estaba súper, pero de unos días para acá el cuerpo ha venido rechazándola. Esto pasa porque mi músculo está muy débil debido a ese veneno llamado biopolímeros. Mi solución: sacarla y punto. Estoy tratando de engordar para que me saquen grasa y me rellenen el glúteo. Volvemos al quirófano, pero muy consciente de que nadie más que yo tiene la culpa por las malas decisiones ¡pilas y que no les pase!”.

Después de algunos días, desde las redes sociales de su empresa de fajas la ‘Exprotagonista de Nuestra Tele’ informó que sería el 26 de mayo la fecha en la que volvería a ser intervenida quirúrgicamente: “Me van a retirar la prótesis que me está doliendo como un hiput*, y la grasa que me gané todos estos días me la van a meter en el rabo. Entonces, es como una lipo más retiro de prótesis”. Una vez realizada la cirugía, la recuperación de la DJ de guaracha parece ir viento en popa.