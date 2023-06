Yeferson Cossio recordó el primer regalo que le dio a su mamá: “lo compré con tanto sacrificio”

Yeferson Cossio. Foto: Instagram @yefersoncossio

Yeferson Cossio siempre ha dado muestra de lo bien que se la lleva con su familia, y pese a las múltiples bromas pesadas que suele hacerle tanto a su madre como a su hermana Cintia Cossio, el creador de contenido también las consiente con obsequios y diferentes sorpresas.

En este sentido, recientemente recordó el primer regalo que le hizo a su progenitora, pues compartió el pantallazo de una conversación que sostuvo con ella y en la que dijo: “Yo recuerdo que el primer regalo que le di fue un CD de La Oreja de Van Gogh, lo compré con tanto sacrificio”, posteriormente, agregó un emoticón llorando de la risa.

Ante semejante recuerdo, su madre le contestó con un audio en el que se escucha: “Sí, una tripleta, y desde ahí me di cuenta de lo especial que iba a ser usted, porque yo sé con el sacrificio que lo hizo. Todos los días le agradezco a Dios por el hijo que tengo... usted tuvo que salir de mí para yo conocer a un caballero, amor”.

Pero eso no fue todo, pues la madre del influenciador antioqueño quiso reafirmar el amor que siente por él y también le escribió: “Te amo tanto y vivo tan orgullosa de que seas mi hijo, Dios te bendiga por siempre”.

Varias son las veces en que Cossio ha hablado de sus orígenes humildes, pues durante su infancia su familia no contaba con muchos recursos económicos. Al día de hoy, el paisa es uno de los creadores de contenido de mayor popularidad en el país y también uno de los que más factura, tema del que también ha hablado en las redes sociales.

En su cuenta de Instagram va por los diez millones de seguidores y frecuentemente está compartiendo videos de bromas o retos. Aunque también llama mucho la atención los proyectos sociales que ha realizado y los videos en los que comparte su lujosa colección de autos o muestra sus propiedades.

A continuación, el video compartido por Yeferson Cossio en sus redes sociales:

Yeferson Cossio recordó cómo pasó de no tener nada a poseer uno de los mejores carros de Medellín

Como el creador de contenido que es, Yeferson Cossio mantiene en contacto frecuente con sus seguidores en las redes sociales. Recientemente, por ejemplo, quiso recordar nuevamente sus orígenes mientras se dirigía a un evento de automóviles en un centro comercial de Medellín. Así las cosas, desde sus historias de Instagram comenzó por decir:

“Cuando nosotros éramos pequeños nos tocaba muy duro económicamente. De hecho, mi mamá vendía dulces en los buses, llegó a vender bananos en una carreta en el barrio popular donde vivíamos, tintos en la Minorista. De hecho, yo en mi época fui uno de los mejores ICFES y no pude aprovechar la beca de la universidad porque no teníamos los pasajes y ya en este preciso momento voy manejando, voy a ir al centro comercial aquí en Medellín que tienen un evento de carros y el show central... es un carro mío”.

El influenciador antioqueño iba en su famoso McLaren 720s. Más adelante, manifestó su asombro por haber pasado de no tener nada a tener un carro semejante. “Es que no me la creo, en qué momento cambió todo tanto si yo no tenía un carajo... necesito ver esa mierd* con mis propios ojos, como así que yo que aguantaba hambre cuando pequeño y me cortaban los servicios tengo uno de los mejores carros de mi ciudad”.

Aquí el viudeo compartido en su momento por el influenciador:

La fama de Yeferson también la comparte su hermana, Cintia Cossio, popular influenciadora y modelo en OnlyFans.