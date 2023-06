Reforma a la salud: nuevamente quedó aplazado el debate por numerosos impedimentos para votar

El debate sobre la reforma a la salud se ha visto estancado por los más de 60 impedimentos. @CamaraColombia

El actual debate sobre la reforma a la salud se ha visto estancado por los más de 60 impedimentos que varios congresistas han propuesto, por diversas razones, y con los cuales pretenden evadir su responsabilidad de votar el proyecto.

Pese a que se han llevado a cabo las últimas sesiones en plenaria de la Cámara de Representantes, donde el proyecto cursa su segundo debate, no se ha podido iniciar formalmente debate sobre el texto de la reforma.

En la sesión del miércoles 7 de junio, se reunieron los congresistas quienes, a partir de las 2 de la tarde y por más de cinco horas, votaron los impedimentos presentados por algunos representantes a la Cámara. Eran 31 los impedimentos faltantes para poder llegar a discutir alguno de los más de 100 artículos que componen la norma.

Un impedimento es cuando un congresista pide que no se le apruebe debatir un proyecto por haber diversas razones que le impiden entrar en la discusión, como conflictos de interés o temas legales. Esos impedimentos deben evaluarse por el pleno de los presentes y aprobar, o no, con votación si se permite que no lo hagan.

En dicha sesión, mientras algunos congresistas pedían que se votara con rapidez para avanzar en el trámite de la reforma, los de la oposición hacían un llamado a que se respetara su derecho de votar en el tiempo establecido por la ley (30 minutos por cada impedimento).

“Hemos visto impedimentos que lo que han hecho es dilatar el proceso de debate. Queremos invitamos a los colegas de la Cámara de Representantes a que participen de la plenaria y podamos debatir esta reforma que se ha propuesto, se ha concertado. Pero no sigamos dilatando el debate, el país quiere escuchar nuestros argumentos, a favor y en contra, pero escucharnos”, aseguró la representante del Pacto Histórico, y ponente del proyecto Martha Alfonso.

Aunque la Cámara votó varios impedimentos, todos rechazados por la plenaria, no se logró culminar esta etapa de formalización para el debate. Conforme lo indicó el presidente de la Cámara, David Racero, la próxima sesión para continuar el debate se adelantará el martes 13 de junio a las 2:00 de la tarde.

El debate se había cancelado el pasado 6 de junio

Comisión Séptima discutió la reforma a la salud y aprobó 21 artículos nuevos. Cámara de Representantes

La discusión de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, quedó aplazado el pasado martes 6 de junio. La Secretaría General de la Cámara indicó que la plenaria tuvo que aplazar el debate porque se cruzaba con la votación del proyecto del código electoral.

Pese a que la idea era poder dar flujo al trámite legislativo, en la tarde de ese mismo día, quedó cancelada.

Al respecto, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, indicó en diálogo con El Tiempo que el objetivo de la sesión del martes era avanzar en la votación de impedimentos que ya se había adelantado en un 60% en la discusión adelantada el jueves 1 de junio. Además, sostuvo que el Gobierno nacional espera que se siga adelantando el debate y que se apruebe, al menos, la reforma al sistema actual de salud.

Guillermo Jaramillo, ministro de Salud. Ministerio de Salud

El lunes 5 de junio, el presidente de la corporación, David Racero, anunció que los debates iban a quedar “congelados” con motivo de la crisis política generada por el escándalo de Armando Benedetti y los audios en los que mencionó supuestas anomalías en la financiación de la campaña de Gustavo Petro, hoy presidente de la República.

Sin embargo, el senador Alexander López sostuvo ante el jefe de Estado en la noche de ese día que los debates iban a continuar en el Legislativo. De hecho, en la mañana se ratificó que el trámite de las reformas a la salud, laboral y pensional eran el primer punto en el orden del día para la sesión del martes.

