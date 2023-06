Ministro de la Salud lanzó fuerte reclamo a las EPS luego de sus ausencias a reuniones sobre la reforma

Guillermo Alfonso Jaramillo expresó su molestia con los representantes de las EPS que han estado ausentes de las últimas reuniones sobre la reforma a la salud. Colprensa.

En medio de la fuerte polémica que se ha generado desde que el Gobierno nacional propuso las diferentes reformas que se impulsaron desde que Gustavo Petro asumió el poder en agosto del 2022, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se refirió a los nuevos cambios que se realizaron sobre una de ellas y que ha sido fuertemente criticada, generando incluso la salida de varios funcionarios del gabinete.

Te puede interesar: Gustavo Petro soltó su furia contra Alberto Carrasquilla por solicitar el retiro de la reforma a la salud

Jaramillo, quien ha sido una de las personas más cercanas al mandatario Petro desde que se encontraba en la Alcaldía de Bogotá y que ahora es una de las fichas clave en el gabinete para sacar adelante la reforma a la salud, manifestó que después de los múltiples encuentros que se han adelantado con distintos sectores tales como EPS, organizaciones y asociaciones médicas se han trazado nuevos compromisos por parte de ambos bandos, con el fin de que el proyecto prospere pronto.

Uno de los acuerdos a los que se llegaron con los sectores de la salud fue puntualmente con las EPS, basándose en que aquellas organizaciones se mantendrán con las mismas funciones que han acarreado, como es habitual en su gestión, además de que podrán seguir afiliando usuarios y sostener a los que ya venían vinculadas a ellas pero con una atenuante en el aspecto económico que podrían afectar las finanzas de las mismas.

Te puede interesar: Marchas del 7 de junio: conozca los puntos de concentración de las movilizaciones en respaldo a las reformas, en medio de la crisis del Gobierno

Según indicó el también exalcalde Ibagué, las EPS no podrán continuar administrando los dineros que reciben periódicamente, aunque si permanecerán con la posibilidad de auditar las cuentas de los mismos en medio de un proceso de acompañamiento que se les brindará desde el Gobierno nacional.

A pesar de ello, el funcionario expresó su molestia con este sector de la salud aludiendo a sus constantes ausencias en las más recientes reuniones que se han llevado con respecto a la reforma en medio de un llamado al diálogo para solucionar todas las solicitudes que se han expresado desde que se lanzó la propuesta.

Te puede interesar: Alberto Carrasquilla calificó de “pobre presidente” a Gustavo Petro y dijo que le produce “compasión”: “Está en un lío muy grande”

“Nos íbamos a reunir nuevamente el sábado, no aparecieron, nos íbamos a reunir el lunes, no aparecieron. Quedamos con ocho puntos, tres ya están resueltos, quedan faltando cinco, y resulta que no volvieron a aparecer, pero el diálogo está aquí de parte de nosotros, y les dijimos que estábamos dispuestos a sentarnos y dejar todos los puntos resueltos”, manifestó el ministro de Salud.

Jaramillo manifestó que en medio de la situación que se vive con respecto a los debates que se mantienen para que la reforma salga a flote se debe “jugar seriamente” para que el proyecto salga de la mejor manera o de lo contrario se hundirá siendo estas las dos opciones que se manejan.

“Yo creo que aquí hay que jugar seriamente, o estamos jugando a que se hunda la reforma, o estamos jugando a que nos podamos poner de acuerdo y saquemos la mejor reforma. Esas son dos alternativas”, expresó el que fuera secretario de Gobierno durante el paso de Gustavo Petro por la Alcaldía de Bogotá.

Entre otros acuerdos a los que se han llegado entre el Ministerio de Salud y las EPS está la disposición entre ambas partes para que se organicen los niveles de funcionamiento de los Centros de Atención Prioritaria en Salud de tal manera que se reduzcan y se organice la referencia de los pacientes que allí llegan solicitando atención preferencial.

Así mismo, se estableció que las EPS recibirán un incentivo del 5% más otro 3% si se cumplen con las funciones necesarias para brindar un servicio ideal, sumando una suma cercana a los siete billones de pesos que, indicaron desde el gobierno, se les entregarán para que “hagan las funciones que están haciendo hoy”.