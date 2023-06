Mientras la estrella del Barcelona Dani Alves busca salir de prisión, su esposa se fue de paseo a Medellín

Joana Sanz, esposa del exjugador de Barcelona, visitó el embalse de Guatapé, la piedra del Peñol y las escaleras eléctricas de la comuna 13 en Medellín.

Una de las más afectadas por el escándalo que protagonizó el exjugador de la Selección Brasil, Dani Alves, fue su pareja, la española Joana Sanz. La modelo ha sido asediada por distintos medios de información de todo el mundo que han querido recoger sus impresiones. Algunas veces ha aceptado y otras no, pero siempre ha dejado claro por sus redes sociales que quiere escapar de todo lo que demanda esta situación.

Te puede interesar: Joana Sanz brindó su primera entrevista desde la detención de Dani Alves y contó detalles de sus visitas a la cárcel: “Aún no he podido ni insultarlo”

Y precisamente eso fue lo que hizo la modelo española, pues tal y como lo dejó ver en su cuenta de Instagram, visitó distintos lugares de Antioquia: Guatapé y Medellín, aunque su cara no ha aparecido en ninguna de las instantáneas o videos que comparte.

En varias historias compartidas por Joana Sanz, se pueden ver lugares representativos de este departamento. El embalse de Guatapé, la piedra del Peñol o las escaleras eléctricas de la comuna 13 en Medellín. Sin duda alguna la fama y reconocimiento que ha venido ganando este departamento gracias a varias figuras musicales (reguetoneros) lo hacen un gran atractivo turístico.

Estas son algunas de las imágenes que ha compartido la modelo y esposa de Dani Alves, Joana Sanz en Medellín. / Video @joanasanz

Darle un respiro a su vida y alejarse del asedio de los medios parece ser la principal razón de la visita de Joana Sanz a Colombia. Muchos señalamientos y especulaciones la han rodeado últimamente, y más cuando dichos medios se enteran de varias visitas que realiza para finiquitar su vínculo con un Dani Alves preso en la cárcel de Brians II, en Barcelona.

Te puede interesar: Las redes sociales se debaten: Bad Bunny habría cantado en un bar de Medellín

“Yo no daba crédito a nada. Me quedé en shock. Y todo me parecía gravísimo. Él entró en prisión sin haber pruebas. No nos olvidemos de que fue a declarar voluntariamente. Que no tuvo ninguna notificación para ir a hacerlo, nadie se lo pidió. Y de allí directamente lo llevaron a prisión”, le dijo en su momento Joana Sanz al medio español Vanitatis respecto al presunto abuso sexual por parte de Alves.

Joana Sanz habló sobre su relación con Dani Alves

El próximo 20 de junio de 2023 se cumplen seis meses desde que Dani Alves fue detenido tras ser acusado de violar presuntamente a una joven de 23 años en un baño de una discoteca en Barcelona. En este tiempo, el brasileño ha intentando demostrar su inocencia por todos los medios, sin embargo, continúa en prisión a la espera de juicio tras considerarse que existe un “elevado” riesgo de fuga.

Te puede interesar: Taxista fue asesinado dentro de su vehículo en el occidente de Medellín

Mientras tanto, Joana Sanz rompió su silencio y habló para el medio Vanitatis, donde ha confesado cómo se encuentra, lo que han supuesto estos meses para ella y desvelando que Dani Alves se negó a ayudarla económicamente tras su detención. A pesar de los cambios constantes de versión del futbolista y el testimonio de la mujer presuntamente agredida, la española ha querido aseverar que cree en su inocencia dado que “todavía no ha habido un juicio” y “no podemos condenarlo antes de que eso ocurra”.

Dani Alves y Joana Sanz en la entrega de los premios Earthshot del año 2021.

Y eso que, tal y como revela, se enteró de todo a través de la prensa, pues el brasileño no quiso decirle nada. Según ella, lo habría hecho “por mí, por no darme otro palo” dado que su madre había fallecido unos días antes. “Supongo que no quería hacerme sufrir más. Creo que no quería contarlo para evitar provocarme más dolor en el peor momento de mi vida”, indicó la modelo.

“Creo en su inocencia y espero no equivocarme. Conociéndolo, puedo decir que Dani no es una mala persona”, añade muy segura de sus palabras. De hecho, según explicó al medio señalado, el motivo de su ruptura con Alves no estaría ligado tanto a las acusaciones que se vierten sobre él como autor de un presunto delito de agresión sexual, sino por el hecho de que el brasileño le fue infiel.