Fenómeno natural se le tiró las vacaciones a Jhonny Rivera: lo sacaron de la playa

Fenómeno natural se le tiró las vacaciones a Jhonny Rivera / Imagen @jhonnyrivera

Jhonny Rivera es uno de los cantantes que acostumbra a ser muy activo en las redes. Constantemente el pereirano comparte con sus más de 3,2 millones de seguidores “aventuras” y momentos no tan buenos que experimenta por ser una figura tan mediática y reconocida no solo en Colombia, sino también en toda Latinoamérica.

Te puede interesar: Jhonny Rivera en líos por promocionar una estafa en redes sociales

Y precisamente, esto fue lo que hizo el cantante de música popular en su cuenta de Instagram recientemente. Pues resulta que Jhonny aprovechó para “meterse una escapadita” a Panamá para disfrutar de una de las playas de aquel país. Sin embargo, un fenómeno natural le impidió pegarse un chapuzón en el mar.

El conocido como “mar de fondo” fue el dichoso fenómeno natural que se interpuso entre Jhonny Rivera y el mar, dejándolo aburrido y con muchas ganas de volver, tal y como lo señaló en un par de historias donde no solo narró el suceso, sino también contó cómo uno de los salvavidas de la zona lo regañó por no haberse percatado que había señalización para evitar que las personas cometieran el error que finalmente cometió el paisa.

Te puede interesar: Qué hacían Piqué y Clara Chía en el consulado de Colombia en Barcelona

“Cómo es que uno se viene para el mar y no lo dejan meter al mar, que porque hay un mae de fondo. Es un fenómeno donde la ola llega con mucha fuerza pero por debajo. Entonces uno no se puede meter allá porque las olas se lo chupan a uno”, contó el pereirano inicialmente.

Este fue el video con el que Jhonny Rivera explicó qué fenómeno natural se le "tiró" las vacaciones en Panamá. / Video @jhonnyrivera

Luego, muy curioso él, contó que fue a preguntar cuál era ese fenómeno natural que le impidió meterse al agua para finalmente compartir con todos sus seguidores qué le habían dicho los guardacostas en ese momento.

Te puede interesar: Feid no pudo registrar su marca “Ferxxo” ante la SIC, este fue el problema

“Quiero explicarles ese fenómeno porque ya lo pregunté. La ola viene, pero cuando se devuelve, la ola lo absorbe. Entonces usted queda muy metido debajo del agua. Cuando viene la segunda ola ya usted está muy adentro del mar, entonces la segunda ola lo mete más adentro, y lo va metiendo hasta que se lo chupa”.

Finalmente, el relato de Johnny culmina contando que inocentemente él y sus acompañantes se habían metido al mar. Que no vieron la señal de un trapo rojo (que “confundió con una bandera del América de Cali”) que advertía el no ingreso al mar en aquel momento por el fenómeno mencionado y el posterior regaño de los salvavidas del lugar.

“Nosotros nos metimos inocentemente cuando eso sonaron pitos y pitos. Claro, los salvavidas, y empezaron a gritar ‘ey, cómo se les ocurre, no vieron la bandera roja’, entonces yo dije, pensé que eran hinchas del América, entonces me dijeron ‘no señor, cuales hinchas del América ni que nada, cuando hay bandera roja no se pueden meter al mar’.

Jhonny Rivera en líos por promocionar una estafa en redes sociales

De acuerdo con lo expuesto por Jhonny Rivera a través de un video que compartió en Instagram, un seguidor suyo le pidió que grabara un saludo para una marca que él desconocía. Sin embargo, accedió porque este tipo de peticiones suelen ser muy recurrentes.

Esta no sería la primera vez que le pasa, pues también habló de un engaño con un potenciador sexual | Video recuperado por @losetodocol/Instagram

“A cada rato la gente me pide en la calle que haga publicidad a cualquier producto o a sus negocios, o que mande saludos a no sé quién”, explicó inicialmente.

El problema para Jhonny Rivera radicó en que esta persona utilizó dicha grabación para promocionar su negocio y ahora estaría engañando a decenas de usuarios que, sin dudarlo, le reclamaron al artista por ser protagonista de la presunta estafa: “Así estoy con una página que ni me acuerdo de qué es. Me pidieron el favor y yo lo recomendé, pero el tipo como que está quedando mal (...) Yo ni siquiera recomendé el producto sino que envié un saludo para la empresa”, señaló.