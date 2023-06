Radamel Falcao dejó claro qué quiere hacer cuando “cuelgue los guayos” y habló de su relación con Néstor Lorenzo

Radamel Falcao García rematando de pierna derecha contra Estados Unidos en un amistoso internacional en 2018 / (YouTube: MM Comps)

El goleador de la selección Colombia, Radamel Falcao García, atendió a los medios de comunicación en la capital de la República. El Tigre habló de varios temas, como la renovación en la Tricolor, su relación con el entrenador de la selección Colombia y sus expectativas cuando ‘cuelgue los guayos’.

El exjugador del Atlético Madrid y Manchester United respondió a Infobae Colombia si le gustaría incursionar en la dirección técnica:

“No lo sé, entrenador no lo contemplo en este momento, no me veo ahí, quizás desde alguna otra área ayudando a los jugadores, me gustaría estar ligado (al fútbol) una vez termine mi carrera, considero que en nuestro país hay muchas cosas por mejorar”.

Por otro lado, el capitán de la selección Colombia tuvo palabras de elogio para el combinado sub-20 que participó recientemente del campeonato del mundo de la categoría en suelo Argentino. “Felicitarlos no se les puede reprochar nada, Italia nos superó ante eso no se puede hacer nada, ellos se entregaron (…) hay que animarlos para que no conformen con esto, sino que sigan trabajando”.

Y agregó: “Después tienes que ver las formas y tienen un entrenador (Héctor Cárdenas) que les marcará las cosas que no se hicieron bien para que sigan creciendo, después animarlos (…) los necesitamos y tienen talento y no pueden perder el tiempo”.

Falcao también se refirió sobre su relación el entrenador de la selección Colombia: “Con Néstor nos conocemos ya hace mucho tiempo, conoce el fútbol colombiano es una gran persona y creo que tiene un valor agregado en su cuerpo técnico que ha traido gente joven con conceptos muy modernos (…) estamos muy bien nos sentimos muy cómodos y esperamos que se nos del los resultados”.

Semanas atrás se generó una polémica con el top tres de jugadores colombianos de James Rodríguez en el que se incluyó junto con el Tigre y su excuñado David Ospina. Contrario a su compañero de selección, Falcao manifestó lo complejo de esta elección por la calidad de futbolistas que ha tenido a lo largo de su historia.

“Yo no vi Arnoldo y hablaron maravillas, pero es una lista muy larga también va por gusto y es generacional (...) yo siempre seguía a los delanteros, veía a Asprilla a Ángel en River que tevan inspirando de alguna manera”.

En cuanto al delantero francés Kylian Mbappé que en varias ocasiones ha elogiado a Radamel Falcao García con el que jugó en AS Mónaco, el samario dijo: “Compartir con él fue maravilloso, verlo tan joven marcando diferencia fue increíble y bueno la posibilidad de estar con un jugador que seguramente va a marcar una era en el fútbol”.

En desarrollo…