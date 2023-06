Encuesta financiada por Presidencia muestra que la aprobación de Petro subió en tiempo récord: 46% apoya la gestión del mandatario

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. (AP Foto/Andre Penner)

El Departamento Administrativo de la Presidencia financió una encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría (CNC), y los resultados publicados por este nuevo ejercicio muestran una diferencia abrupta con otras como las realizadas por Invamer y Datexco Company S.A.

De acuerdo con la información presentada y dada a conocer este 8 de junio, la aprobación del presidente Gustavo Petro sería de 46%, mientras que su desaprobación sería de 48%. La diferencia de una encuesta a otra sería de 15 puntos aproximadamente, ya que en la última que se conoció realizada por Invamer para Blu Radio, Noticias Caracol y El Espectador, la aprobación se situó en un 33,8%.

De acuerdo con la ficha técnica, la encuesta habría sido practicada a 306 personas vía telefónica y habría sido dirigida a hombres y mujeres mayores de 18 años que residen en: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga.

En este sentido, por ciudad los resultados quedaron así: Bogotá con una aprobación del 50% y una desaprobación del 45%; seguida Barranquilla con una aprobación del 48% y desaprobación de 43%, Cali con una imagen favorable de su gestión del 47% y desaprobación del 45%, Bucaramanga con una probación de 39% y desaprobación del 58%; y finalmente Medellín que es donde menos aprobación tiene el presidente con una aprobación del 34% y una despoblación del 59%

Hay que mencionar que las preguntas fueron realizadas luego del escándalo que se desató por los audios filtrados de las conversaciones que sostuvo el ex embajador Armando Benedetti con la ex jefe de gabinete Laura Sarabia donde se señalan varias acusaciones graves en contra de la campaña del mandatario, en este sentido, además, de preguntar sobre la aprobación del mandatario se preguntó sobre la opinión que tenían los ciudadanos de las personas involucradas, continuación le contamos las respuestas:

Gustavo Petro

- Buena: 23%

- Regular:34%

- Mala: 41% - No sabe – No responde: 2%

Laura Sarabia

- Buena: 5% - Regular: 29% - Mala: 41% - No sabe – No responde: 25%

Armando Benedetti

- Buena: 6% - Regular: 27% - Mala: 56% - No sabe – No responde: 11%

Hay que resaltar que comparado con las anteriores, la muestra es mucho más pequeña y la delimitación geográfica es diferente, sumado a que el contexto también se transformó, ya que unas fueron aplicadas antes de que estallara el escándalo.

Por ejemplo, en la de Invimar, fueron encuestadas 1.200 colombianos que fueron consultados entre el 26 y 29 de mayo de 2023, además, fue aplicada por regiones y no solo en las ciudades principales: Bogotá, Región Caribe, Eje Cafetero, Centro Oriental y Sur occidental.

En este sentido, los resultados por región quedaron así:

- Bogotá: Aprobación: 32 %, Desaprobación: 59,2 %

- Región Caribe: Aprobación: 42,4 %, Desaprobación: 51,9 %

- Eje Cafetero: Aprobación: 28,1 %, Desaprobación: 65,8 %

- Centro Oriental: Aprobación: 28,7 % Desaprobación: 64,2 %

- Sur occidental: Aprobación: 38,3 % Desaprobación: 55,2 %

Asimismo, hubo otras preguntas, entre esas ¿Ha percibido el cambio que anunció el presidente Gustavo Petro? Los resultados que se arrojaron fueron los siguientes: sí lo ha percibido, el 32,2%; no lo ha percibido, el 66%. No Sabe/ No Responde: 1,8%.

Sobre si consideraban qué el país estaba en el buen camino o en el mal camino, los resultados mostraron las siguientes cifras: 70,7 % de las personas afirmaron que Colombia va por el mal camino, mientras que solo un 23,6 % opinó que va por el buen camino. Un 5,8 % respondió que no sabe o no quiso responder.