‘Tino’ Asprilla “explotó” las redes sociales después de que le dijeran “agrandado”: “¿Ahora van a comparar la historia?”

El exfutbolista colombiano se mostró preocupado por la realidad que vive el país y manifestó que existen problemas más graves. Foto: Colprensa

Normalmente Faustino Hernán Asprilla ‘enciende’ las redes sociales con varias de las opiniones que deja en los programas de ESPN. Pues bien, en una de las más recientes emisiones del magacín ‘F360 Colombia’, el tuleño puso a revolotear a los usuarios en Internet luego de afirmar que Atlético Nacional le pasará por encima a Alianza Petrolera en el juego que disputarán ambos y casi que definirá uno de los equipos que llegará a la gran final del FPC.

En el programa se debatía por la decisión que tomó Alianza Petrolera de no permitir el ingreso de hinchas de Nacional al estadio Daniel Villa Zapata el próximo lunes 12 de junio de 2023; y en el desarrollo de este, el ‘Tino’ Asprilla sorprendió con un comentario en el que afirmaba que hinchas ‘petroleros’ y jugadores irán a “aplaudir al campeón de América”.

“Sacarle la estrellas, dos copas Libertadores, póngalas ahí (en la camiseta de Nacional). Cuando entren los jugadores de Alianza a tomarsen fotos. A cambiar la camiseta”, dijo inicialmente el ‘Tino’.

Este es el fragmento donde Fabián Vargas y Steven Arce tratan de “agrandado” al ‘Tino’ Asprilla por comentarios sobre Alianza Petrolera / Video @ESPNFutbolCol

Luego de escuchar esto, Fabián Vargas, uno de los panelistas del programa dijo: “Venga, póngale unos piecitos ahí al hombre que está levitando. Qué agrande ese. Ese es el propio agrande”. “Yo pensé que Aristizabal era agrandado, pero el ‘Tino’ hoy es…” apuntó el periodista Steven Arce.

Las reacciones al clip que compartió la cuenta del programa en Twitter no se hicieron esperar. Allí, muchos de los fans estuvieron de acuerdo con las palabras de un ‘Tino’ Asprilla que para nada estuvo cauteloso y por el contrario se vio muy seguro de lo que posiblemente será el resultado del partido entre Alianza Petrolera y Atlético Nacional.

“Por qué polémica? Ahora van a comparar la historia? Los partidos también se ganan de camiseta, hay que jugarlos pero esos detalles pesan!”; “Qué lindo ver al Tino destilar verdades delante del Asno de Casale 🤣”; “Verán jugar al rey de copas en el villa zapata”; “Jajaja grande tino”; “Con toda fausto”; “Asi tienen que pensar los jugadores de un equipo grande”; “Cómo te quiero Faustino Hernán. A ver si se dan cuenta la camiseta que llevan puesta los jugadores de @nacionaloficial”, escribieron algunos internautas.

El tuleño se despachó contra ‘Pacho’ Vélez por convocatoria de Davinson Sánchez

La reciente convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos amistosos de la Selección Colombia ante Irak y Alemania en junio de 2023 ha generado múltiples reacciones en varios programas deportivos del país. Y fue precisamente en el magacín ‘Equipo F’ de la cadena ESPN donde una “candente” discusión se vivió entre varios panelistas del programa, más exactamente entre Faustino el ‘Tino’ Asprilla y el periodista Francisco ‘Pacho’ Vélez.

El tire y afloje en el programa nació a partir de la controversia que generó la convocatoria del defensor del Tottenham Hotspur Davinson Sánchez, quien en el equipo inglés no tuvo una buena temporada y gran parte de la misma estuvo relegado al banco de suplentes. En el desarrollo del magacín, ‘Pacho’ Vélez apuntó a que él hubiese preferido el llamado de Andrés Llinás por encima del exjugador de Atlético Nacional.

Una "candente" discusión protagonizaron el 'Tino' Asprilla con 'Pacho' Vélez por la convocatoria de Davinson Sánchez por encima de Andrés Llinás. / Video @ESPNFutbolCol

“Entonces usted lleva a Llinás en lugar de Davinson”, le preguntó el exjugador y panelista del programa Carlos Valdés a ‘Pacho’ Vélez. A lo que el periodista respondió: “En este momento, en el presente, en la foto que estoy viendo, para mí Llinás anda mejor”.

Este comentario de Vélez despertó comentarios divididos, y allí el ‘Tino’ Asprilla terminó fulminado al periodista: “No es lo mismo uno entrenarse con Harry Kane todos los días que entrenarse con Uribe (delantero de Millonarios). A mí me da mucha pena, pero esta liga pues no es competencia. No hay ni punto de comparación. No se puede comparar un tipo que está en la Premier League a un tipo que está en la liga colombiana, no hay punto de comparación”, manifestó el tulueño.