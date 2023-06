CNE suspendió temporalmente la citación que había hecho a Laura Sarabia y a Armando Benedetti

Armando Benedetti y Laura Sarabia habían sido llamados a declarar ante el CNE el 13 de junio. Jesús Aviles / Infobae

La citación del Consejo Nacional Electoral (CNE) se registró luego de que la revista Semana revelara unos audios del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en los que habla sobre el presunto ingreso irregular de 15.000 millones de pesos a la campaña del presidente Gustavo Petro.

El encuentro, que estaba pactado para el 13 de junio, tenía como fin que tanto Bendetti como la exjefe de gabinete Laura Sarabia dieran testimonio sobre las irregularidades en la financiación de la campaña y la presentación de informes sobre el manejo de dineros de la misma.

De acuerdo con la decisión que había emitido el organismo autónomo, la investigación busca que se sepa “todo lo que les conste acerca de la financiación de la campaña electoral de primera y segunda vuelta presidencial de la Coalición del Pacto Histórico y las circunstancias que considere frente a la materia de objeto de averiguación”, explica el auto del CNE.

Para la diligencia, la revista Semana también debía presentar todos los audios que reveló. Además, la Procuraduría General de la Nación (PGN) debía estar presente.

Ahora, de acuerdo con El Tiempo, el CNE decidió congelar temporalmente la citación, debido a que el magistrado Álvaro Hernán Prada, del Centro Democrático, solicitó que toda la documentación relacionada con la investigación sea enviada a él y no al magistrado Benjamín Ortiz, que lleva el caso desde febrero. Esto, bajo el argumento de que ya tiene un expediente abierto sobre el tema desde antes de las elecciones presidenciales.

Entonces, mientras se decide quién debe llevar la investigación, el CNE mantendrá suspendida la citación para Sarabia y Benedetti.

Investigación por irregularidades en la campaña de Gustavo Petro 2022

El auto emitido por el CNE el 5 de junio establece que se ordena practicar pruebas de oficio dentro de una actuación administrativa ya iniciada por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña del presidente Petro. El documento dice que la investigación incluye la primera y segunda vuelta de la Coalición Pacto Histórico.

Esto, considerando que el 2 de febrero de 2023 se radió una queja por irregularidades en la procedencia de dineros destinados a la campaña electoral y por informes de sus ingresos y gastos. Además, el 28 de febrero ya se había abierto una indagación preliminar por el caso.

Así las cosas, ahora el organismo autónomo estudiará los audios de Benedetti que se filtraron, en los cuales se dirige a Laura Sarabia. “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...). Y ayer el Presidente: ‘No, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos; es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el Presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”, se escucha en una de las grabaciones divulgadas por Semana.

El exmagistrado Armando Novoa, que había dado su concepto sobre el caso en W Radio, aseguró que el CNE no debía ignorar lo revelado en las grabaciones. “Este órgano debe llamar a Benedetti para que reafirme y aclare lo que ha dicho en la filtración de una conversación telefónica, de tal manera que debe ampliar sus declaraciones y mostrar las pruebas para determinar si es cierto y el CNE debe activar sus competencias”, enfatizó Novoa para el medio radial.

Esto, teniendo en cuenta que tanto el presidente de la República, como el gerente de campaña, Ricardo Roa, y el auditor, tienen responsabilidades referentes a la financiación de la misma. Por eso, si se llegan a comprobar las irregularidades, las personas involucradas tendrían que responder con multas y los partidos, con sanciones. “Si eventualmente se encuentran responsabilidades, el CNE debe remitir esas diligencias la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”, explicó Novoa al medio citado.