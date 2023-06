Claudia Bahamón quería irse de ‘Masterchef Celebrity’ por el castigo que se llevó un participante. Instagram @claudiabahamon.

El 29 de mayo se estrenó la quinta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, que cuenta con la participación de diversas celebridades, actores, cantantes, comediantes, influenciadores y hasta un sacerdote.

En el capítulo del martes 6 de junio, los participantes se tuvieron que enfrentar a un nuevo reto para mostrar sus dotes. En esta ocasión, las celebridades se enfrentaron a un nuevo reto que no creyeron que iba a concluir en el castigo de un delantal negro; penalización que la misma presentadora Claudia Bahamón no quería cumplir.

Una vez ingresaron los competidores a las cocinas, la conductora del programa anunció que los 21 cocineros deberían hacerse en parejas, pues Francisca Estévez y Adrián Parada estaban en el balcón, por lo tanto, no iban a participar de la competencia.

De esta forma, indicó Bahamón, “Hagamos parejas, ¿les parece?… ¡Libres! Ubíquense”, esto continúo en el desorden de los cocineros, algunos se movieron de su estación de trabajo para encontrar a su compañero. Sin embargo, el actor Álvaro Bayona buscó primero una estación de trabajo con la conocida ‘caja misteriosa’ que tenía dentro el ingrediente del día.

En otro sector de la cocina, estaban Karoll Márquez y Juan Pablo Barragán, que ya estaban como pareja, pero sin la materia prima para cocinar. En una decisión que parecía justa, decidieron juntarse y así lo hicieron saber a todos, pero en ese momento llegaron las reglas que se transformaron en castigo para Márquez.

“En frente de las cajas, chicos, en frente de las cajas… En parejas, no en tríos. No, queda una persona sola. ¿Quién escoge a Karoll?”, se escuchó en voz de Bahamón y el trío de cocineros entró en conflicto. Porque la pareja formada no quería separarse, pero el que tenía la ‘caja misteriosa’ tampoco quería perder su derecho.

Barragán dijo: “Yo me quedé con Karoll” y la conductora del programa respondió: “Francisca Estévez y Adrián Parada estaban en el balcón”. Ante esa orden, el mismo Barragan se ofreció a quedar solo.

Ante la alerta, Karoll Márquez impuso con insistencia: “¡No, no! ¡Yo me quedo solo, yo me quedo solo!… si estoy solo, la puedo salvar”.

Ante esta decisión, todos los participantes creyeron que Karoll Márquez iba a tener más trabajo al estar solo o que iba a salir beneficiado para subir al balcón y salvarse. Y antes de anunciar lo que tenía planeado la producción, Claudia Bahamón volvió a preguntar: “¿Seguros, última palabra?”, y Márquez ratificó su decisión: “Sí, me quedo solo”

Con cara más seria, la presentadora huilense dijo que el que estaba solo debía ponerse el delantal negro y empezaron los murmullos y comentarios, por eso tuvo que aclarar que no era broma y que ella se sentía mal por lo que estaba pasando:

“La persona a la que no eligieron sus compañeros, se pone delantal negro, no es mentira y estoy que me salgo por esa puerta, yo”.

El injusto castigo de ‘Masterchef Celebrity’ a Karoll por no conseguir pareja. Captura de pantalla del 'MasterChef Celebrity', capítulo 9, min 10:37.

Ante tantos reclamos, intervino el chef chileno Christopher Carpentier y les informó que era algo decidido desde antes, sin importar lo que hubiera pasado en el momento de formar las parejas: “Porque todos se hicieron y nadie eligió a Karoll, o sea, ustedes definieron quién es el delantal negro”.

Para consolarlo, con un abrazo y un beso en la mejilla, Claudia Bahamón dijo: “Venga, Karoll. Hágase al lado mío que no lo quiero dejar solo”, y para dejar claro todo el escenario de la prueba, la misma presentadora explicó: “Señores, así las cosas, Karoll hoy se lleva el delantal negro por no haber sido elegido por sus compañeros. La culpa es de todos ustedes. Él hoy no cocina y voy a ponerle el delantal negro”.

De esta manera, la presentadora mostró que en ocasiones ella no está de acuerdo con la producción, sin embargo, como todos los demás, las reglas son las reglas y eso lo dejó claro durante el capítulo 9 de MasterChef Celebrity.