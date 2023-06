Carlos Antonio Vélez “reflexionó” tras rumor de romance entre Shakira y Lewis Hamilton

Carlos Antonio Vélez confesó ser admirador de la barranquillera Shakira. / Tomada de redes sociales.

Normalmente Carlos Antonio Vélez sorprende a internautas y radioescuchas con sus polémicas declaraciones respecto al fútbol. No obstante, tal y como recientemente el manizaleño lo dejó ver, también es un amante de la música. Pero no de cualquier melodía, sino de las canciones de Shakira.

En el espacio ‘Golpe blando y hasta duro’ de Antena 2, el periodista empezó su característica intervención hablando de fútbol. Hasta aquí todo norma; sin embargo, hubo un momento en el que extrañamente el periodista apuntó y opinó sobre los rumores de un posible romance entre Shakira y el corredor inglés de Fórmula 1 Lewis Hamilton.

“A mí me encanta Shakira, no lo puedo negar. Pero siempre pega en el palo. Hasta hoy no se ha podido arrimar al mejor. Merece más”, afirmó el periodista.

Al parecer, para Carlos Antonio Vélez, Lewis Hamilton no es un "buen partido" para Shakira.

Estas palabras a modo de “reflexión” bien podrían confirmar que para Vélez Lewis Hamilton tampoco sería un “buen partido” para Shakira, quien ha tenido malas experiencias en el amor: Antonio de la Rúa, Gerard Piqué y Osvaldo Ríos, por citar unos ejemplos.

Recordemos que el romance que se viene estructurando entre Shakira y Lewis Hamilton tiene cada vez más fuerza. Primero, a la colombiana y al piloto de Fórmula 1 los vieron compartiendo en Miami, Estados Unidos, tras el Gran Premio que se corre en esa ciudad; segundo, fueron captados cenando en un restaurante de Ciudad Condal; y tercero, la carrera que se llevó a cabo en Barcelona fue el “regreso triunfal” de la barranquillera que se volvió a encontrar con el deportista en dicho escenario.

Todos estos encuentros han desencadenado una maraña de rumores que apuntan a una nueva relación. Y claro, la expareja de la colombiana termina siendo parte directa o indirectamente de estas mismas especulaciones que circulan por unas redes sociales que no perdonan y terminan correlacionando casi todo.

Así reaccionó Piqué cuando el ‘Kun’ Agüero mencionó a Lewis Hamilton

A pesar de que no se ha confirmado que Shakira y Lewis Hamilton tengan una relación, los rumores crecen cada vez que se les ve juntos en público y esto ya comenzó a traerle problemas a Piqué, ahora blanco de burlas en las redes sociales.

Durante un directo de la Kings League, la liga de fútbol creada por varios youtubers de alcance internacional que incluyen a Ibai Llanos y que ya se ha permitido sumar viejas glorias del deporte como Djibril Cissé, Ronaldinho o Andrea Pirlo, se mencionó el nombre de Lewis Hamilton.

El piloto y el exjugador se conocieron en el 2018 en el Gran Premio de España. En las últimas semanas crecieron los rumores de una relación sentimental entre Shakira y Hamilton (@3gerardpiqueHQ/Twitter)

Uno de los participantes del directo le preguntó a Sergio el ‘Kun’ Agüero: “¿Apoyas a un piloto inglés?”, en referencia al hecho de la tensión que existe entre argentinos y británicos desde la Guerra de las Malvinas y que con el paso de los años se ha trasladado a distintos ámbitos. La pregunta desató risas, pero el exfutbolista argentino respondió sin complejos “Sí, yo sigo al que es número uno”. Ante esta respuesta, Piqué replicó: “¿Pero el número uno es inglés?”. Ante esto, el Kun dijo: “Soy ‘fan’ de Hamilton, me gusta Hamilton, ¿cuál es el problema?”.

Ante esto, Piqué respondió “Ya está. Es fan de Hamilton. Ya está, ¿qué pasa?”. Aunque no dejó ver incomodidad en sus palabras ni en sus gestos, en las redes sociales se tomó justamente de esa manera la respuesta, sobre todo cuando los rumores de una relación entre Shakira y Lewis Hamilton están en el aire.