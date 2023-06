Shakira le habría puesto el ojo a un músico: “Ni Cruise, ni Hamilton”

Shakira le habría puesto el ojo a un reconocido músico, según revelaron medios españoles. (@fallontonight/Instagram)

La colombiana sigue siendo el centro de atención desde que se anunció la ruptura con Gerard Piqué y de la que ha logrado monetizar con los lanzamientos musicales de Monotonía, Music Sessions #53 y Acróstico. Asimismo, tras una larga disputa legal por la custodia de sus hijos, decidió abandonar Barcelona y establecerse en Miami, ciudad que la acogió por años en el pasado.

A su llegada, comenzó a tener mayor presencia en los diferentes eventos a los que era invitada, a tal punto que la relacionaron con Tom Cruise, Lewis Hamilton y Jimmy Butler, estrella de la NBA. En su más reciente aparición en Barcelona, en el Grand Prix de España en la Fórmula 1, se habría confirmado que la cantante sostenía un romance con el piloto británico, que la habría invitado al palco de Mercedes.

Shakira disfrutó del Gran Premio de España en la Fórmula 1 y aseguró sentirse feliz de volver a Barcelona. @shakira/Instagram

Sin embargo, según informó Vanitatis en su portal web, la colombiana no viajó a la ciudad para encontrarse de nuevo con el piloto de Fórmula 1 o para dejar a sus hijos por el periodo que les corresponde con Piqué. Todo lo contrario, la razón del viaje era el encuentro con su abogado Pau Molins con quien prepara su declaración ante la justicia española.

“Shakira es mucho más lista de lo que cualquiera se puede imaginar, mucho más lista que cualquiera a quien hayas conocido, no ha sido nada improvisado”, aseguró la fuente indagada por el medio antes citado. Otra información que tendría Vanitatis, señala que la artista no tendría una relación con Lewis Hamilton, así como tampoco estaría involucrada sentimentalmente con Tom Cruise o Jimmy Butler.

Shakira salió a celebrar el segundo lugar de Lewis Hamilton, que también estuvo acompañado de sus amigos. Foto tomada de Twitter @fiafirly/Twitter

Se dice que la artista se conoce con los involucrados desde antes de sostener una relación con Gerard Piqué, “la gente no sabe cuántos amigos tiene Shakira y cuántos de ellos son famosos, realmente se sorprenderían”.

Y agregó el portal de noticias: “Shakira está en el mercado, pero ni Tom Cruise, ni Hamilton, ni el de la NBA, tiene fichado a un músico”. Según mencionaron, por ahora es lo único que se puede saber, sin embargo, la colombiana no ha desmentido ni tampoco ha confirmado esta situación.

Hamilton busca “novia latina”

En medio de una rueda de prensa, el famoso deportista señaló que estaba interesado en “encontrar una latina” para que se convierta en su pareja, palabras que los internautas identificaron como una indirecta para la colombiana. Esto sucedió el sábado 3 de junio, tan solo un día antes de que la barranquillera regresara a Barcelona y se le viera como invitada en el Mercedes Box de la GP de Barcelona de la Fórmula 1, acompañando al piloto Lewis Hamilton, con quien tuvo encuentros previos en Miami.

Lewis Hamilton Dice Que Quiere Una Novia Latina Y Lo Asocian A Shakira

En medio de esa conversación se habló de la belleza de las mujeres latinas, tema con el que Lewis Hamilton coincidió y señaló que “I need to find myself a latina”, es decir, que “necesito encontrar una latina para mí”. Las palabras del piloto no pasaron desapercibidas por el público del sitio, que se emocionaron por el tema y mencionaron el nombre de la colombiana.

La sorpresa es que luego de estas palabras, Shakira hizo presencia en la carrera para apoyar precisamente a Lewis Hamilton. Tras la carrera se filtró una foto de ellos dos junto a un grupo de amigos en una discoteca de Barcelona celebrando el desempeño del piloto.