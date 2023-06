Roy Barreras confirmó que está libre de cáncer: “Batalla ganada”

Es oficial. El expresidente del Senado Roy Barreras está libre de cáncer. Así lo habría dado a conocer el martes 6 de junio, a su salida de una clínica en Estados Unidos, en la que se sometió a una cirugía para retirar el tumor que le fue detectado en octubre del 2022, en el tracto digestivo.

“Batalla ganada! Gracias a todos!”, escribió en su cuenta de Twitter y, a renglón seguido, compartió una fotografía en silla de ruedas, a puertas del Memorial Hospital, de Nueva York, en donde se registró el pasado viernes, 2 de junio.

Ese día compartió con sus casi 500 mil seguidores: “A las 12 am de hoy ingresaré al quirófano, La cirugía durará entre 4 y 5 horas aproximadamente. Es la última fase de mi tratamiento. Agradezco todas las oraciones. Son curativas. Me excuso por no alcanzar a contestar los centenares de mensajes de energía positiva! Gracias a todos! Nos veremos pronto!”.

Y en menos de 24 horas volvió a reportarse: “He salido bien de la Cirugía. Lo logramos! Ya no hay Cáncer en mi cuerpo. Te gané esta batalla huesuda! Gracias por toda la energía positiva recibida. Gracias por el afecto! El cuerpo duele pero no importa! El alma está llena de gratitud por la vida! Los quiero mucho!”

Lo último que se supo sobre su futuro en la política colombiana es que no aspirará a ser alcalde de Bogotá. En su lugar, responderá al llamado del presidente a ser embajador de Colombia en el Reino Unido y es que, según dijo a Caracol Radio, está “listo a servirle al país donde resulte útil” y espera “ser útil allí donde el presidente ha decidido”.

Lo anterior, luego de que, a dos meses de terminar su presidencia en la cámara alta del Congreso, tuviera que abandonar el cargo, tras el fallo del Consejo de Estado en el que determinaron que incurrió en doble militancia durante las elecciones presidenciales del 2022.

Según dijo en medio de una entrevista concedida a Infobae Colombia, al día siguiente de dejar el Capitolio Nacional: “Yo soy hombre creyente. -Esa voz- dice: a ver, señor, usted está trabajando el doble a pesar del cáncer y usted tiene que dedicarse primero a sanar su cuerpo si quiere seguir siendo útil. De manera que hay un alivio en la medida en que las presiones diarias, seguramente, al menos en las próximas semanas, van a bajar mientras me dedico a terminar mi tratamiento, que como he informado es probable que determine la necesidad de un procedimiento quirúrgico, que igual iba a incapacitarme por lo menos un par de meses. De manera que, entre tanto, se surtirán las tutelas y lo que tenga que ocurrir, pero desde donde estemos vamos a seguir defendiendo al país. Con eso pueden contar los colombianos”.

Varias personalidades celebraron su triunfo contra el cáncer, entre ellas, el presidente Petro quien, compartió la publicación de Barreras junto a un corto, pero sentido mensaje: “Felicitaciones”. Al igual que la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro: “Mucha fuerza, Roy Barreras. Un gran éxito que hayas superado la enfermedad”.

Durante su batalla con el adenocarcinoma, que duró 9 meses, el vallecaucano fue compartiendo sus avances, que no fueron menores, al punto en que, en febrero el tumor había disminuido un 90%, pero aun así tuvo tiempo de hacer una guía de recomendaciones para quienes, como él, pasen por la quimioterapia: “He compartido con ustedes, como es mi deber, ‘las malas noticias’ del cáncer. Hoy les comparto las buenas noticias. Gracias a la radioterapia y quimioterapia, y al cuidado de los médicos, el tumor ha disminuido en un 90 por ciento. Día de felicidad este en que nos estamos deshaciendo del mal”, comentó a través de su cuenta de Twitter.