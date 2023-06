Ricardo Gareca confirmó que sí fue contactado por América de Cali para asumir como director técnico

Ricardo Gareca llevó a la selección peruana al Mundial Rusia 2018 después de 36 años.

Uno de los ídolos del América de Cali por los títulos de 1985 y 1986 es el otrora delantero Ricardo Tigre Gareca, quien ahora ejerce como director técnico.

El argentino también fue parte de la nómina que consiguió los subcampeonatos de la Copa Libertadores de 1985, 1986 y 1987, siendo goleador en esta última edición con siete tantos.

El entrenador se encuentra sin club tras finalizar días atrás su vínculo con Vélez Sarsfield y su nombre suena con fuerza para sentarse en el banquillo escarlata.

El canal Win Sports habló con el entrenador en la ciudad de Buenos Aires y confirmó que una vez se dio su desvinculación como entrenador de Perú, en 2022, el máximo accionista del América de Cali, Tulio Gómez, lo llamó con el fin de conocer sus exigencias para firmar el contrato. No obstante, estas no llegaron a buen término y quien asumió el cargo de técnico fue Juan Carlos Osorio:

“Hoy por hoy no he recibido ninguna llamada de América, en su momento sí la recibí, cuando me desvincule de Perú. He tenido una breve charla con Tulio, en su momento, pero cuando me desvincule, él quería hablar de un proceso, de como estaba yo, yo le manifesté que quería esperar un poco a que terminara el Mundial. Aun así, no se me haría difícil volver al fútbol colombiano”.

La continuidad de Alexandre Guimaraes en el América está en duda tras quedar eliminado dos fechas antes de que finalicen los cuadrangulares semifinales. En caso de que finalmente el sucesor en el cargo fuera Ricardo Gareca, este sería su segundo ciclo en el equipo rojo del Valle del Cauca. Durante su primer paso, fue muy corto, al estar a cargo de 10 partidos en 2005, con un saldo de ocho victorias y dos derrotas.

En la charla con el canal deportivo de Colombia, Ricardo Gareca analizó el presente de la Selección Colombia, que está próxima a iniciar un nuevo ciclo de las Eliminatorias Sudamericanas de la mano de Néstor Lorenzo. El Tigre destacó la experiencia del seleccionador cafetero junto con José Néstor Pékerman:

“Colombia es una selección fuerte, a pesar de lo que pasó la eliminatoria pasada, eso no quiere decir que no lo sea. A Lorenzo, bueno, él hizo una gran campaña en Perú, llegó a Melgar a ganar un campeonato, a estar en posiciones internacionales. Pero hay que agregarle el proceso que tuvo al lado de Pékerman, eso lo acredita y eso lo hace un gran conocedor del fútbol colombiano. Colombia tiene la tranquilidad de contar con un entrenador que conoce muy bien el país”.

Tulio Gómez no escondió su decepción por la eliminación del América de Cali: “Hemos fallado”

Tulio Gómez, el máximo accionista del cuadro escarlata se refirió a la eliminación que dejó decepcionados a los hinchas americanos, que esperaban haber competido más ante el cuadro embajador por un lugar en las finales. En su cuenta de Twitter, el empresario no ocultó su decepción por el resultado, pero al mismo tiempo se mostró determinado a seguir luchando para que el cuadro vallecaucano se convierta en el equipo más ganador del país:

“Hemos fallado en nuestro objetivo de ser campeones en este semestre, pero no desfalleceremos en nuestro objetivo de ser los más campeones de Colombia”.

De hecho, en las respuestas al trino de Gómez varios hinchas del América de Cali manifestaron su deseo de que vaya por Ricardo Gareca. Otros nombres con los cuales se ha especulado durante las últimas semanas incluyen al actual entrenador del Deportivo Pereira, Alejandro Restrepo, y al entrenador de Águilas Doradas, Lucas González.