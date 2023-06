Por poco los linchan: ladrones que atracaron a una pareja e hirieron a la mujer en el centro de Bogotá

Imagen de referencia.

La inseguridad en Bogotá no para. Anoche, una pareja fue atracada por dos ladrones en el barrio La Primavera de la localidad de Puente Aranda, en el suroccidente de Bogotá. En medio del forcejeo para evitar, el robo una mujer fue herida y los ladrones se dieron a la huida.

Te puede interesar: Ladrones que amordazaron a un conductor de aplicación casi terminan linchados

Cuando parecía que habían logrado su cometido los delincuentes fueron abordados por la comunidad, uno fue capturado y el otro pretendió huir por los techos, pero también fue retenido. Los vecinos intentaron tomar justicia por propia mano y arremetieron contra los agresores.

Según informó El ojo de la noche, en medio de los hechos fue necesaria la intervención de la Policía e, incluso, del Esmad, para detener la asonada de los vecinos contra los ladrones. La turba estaba tan enardecida que también agredió a las autoridades.

Te puede interesar: Choro alerta: así funciona el aplicativo para denunciar hurtos en Bogotá y “boletear” a los ladrones

Finalmente las autoridades controlaron la situación, los asaltantes fueron detenidos y la víctima herida fue trasladada a un centro asistencial.

Ladrones hacen de las suyas en Bogotá

La oleada de violencia y robos que azota a la capital del país parece no tener fin. Ayer se registró un atraco en el barrio Molinos de Viento en la localidad de Engativá, donde tres ladrones en bicicleta abordaron a un joven que intentaba entrar a su casa y lo despojaron de sus pertenencias.

Te puede interesar: En Santa Marta buscan a pareja que robó consoladores de una tienda erótica avaluados en más de medio millón de pesos

El hurto quedó registrado en una cámara de seguridad del sector, que evidencia como con armas de fuego y armas cortopunzantes los delincuentes amenazaron de muerte a la víctima para llevarse su teléfono y otros objetos de valor que llevaba consigo.

“Me empiezan a quitar la chaqueta, la maleta, yo tenía unas cadenas por lo que uno de ellos me coge del cuello y me las arranca, también tenía unos anillos que me quitaron. Básicamente me iban insultando mientras me indicaban qué querían que les entregara. Por un momento, por lo nervioso que estaba, le di un código erróneo al celular, allí uno de ellos bastante molesto me acerca el arma cortopunzante haciendo el amague de que me iba a apuñalar”, relató la víctima del robo en entrevista con City TV.

La comunidad relata que no es la primera vez que esta cuadrilla de asaltantes en bicicleta roba en el sector y le pidieron a las autoridades más acompañamiento, especialmente por las noches, cuando los atracadores hacen de las suyas en las calles del barrio.

Imagen de referencia, fleteo en Bogotá.

Engativá es una de las localidades de Bogotá más afectadas por la delincuencia. Ayer también se reportó un tiroteo en medio de un intento de fleteo en el barrio Bosque Popular, donde tres ladrones en moto persiguieron un taxi donde se desplazaba la víctima para intentar quitarle una alta suma de dinero que acababa de retirar.

El hombre con el dinero, un militar retirado, se percató de la presencia de los atracadores y sacó un arma de fuego para defenderse. En medio del intercambio de disparos uno de los ladrones quedó gravemente herido y fue retenido por la comunidad que casi lo lincha; de no ser por la intervención de las autoridades el delincuente hubiera perdido la vida en el lugar de los hechos.

Los bogotanos están cansados de la delincuencia común que genera zozobra en los barrios y ha causado que en algunos sectores se creen frentes de seguridad privada para patrullar las calles de noche, tal y como sucedió en el barrio Minuto de Dios en la localidad de Engativá, donde la medida ha surtido efecto y el personal de seguridad privada ha frustrado varios atracos.