La Liendra y el mensaje que le envió a sus detractores mayores de 35 años

Mientras manejaba un Lamborghini por las calles de Dubái, La Liendra protagonizó un trancón mientras realizaba uno de sus contenidos (@la_liendraa/Instagram)

A sus 23 años de edad, La Liendra ha logrado ganarse un nombre como creador de contenido en el país. Los más de seis millones de seguidores que acumula hasta el momento en su cuenta de Instagram son un reflejo de su popularidad. Además, el quindiano también está forjando un camino como streamer y de momento las cosas también le están saliendo bien por este lado.

Gracias a sus triunfos en las redes sociales, que le han traído bastante fama, La Liendra también ha gozado de tener éxito económico; esto le ha permitido darse todo tipo de gustos en cuanto a la compra de lujosas propiedades y vehículos, además de viajar a cualquier rincón del mundo que se le antoje. Es visto como un ídolo y ejemplo a seguir por muchos, pero también cuenta con sus detractores.

Como el creador de contenido que es, Mauricio Gómez (su nombre de pila) siempre está en contacto frecuente con sus seguidores y durante los recientes días respondió a algunas de sus preguntas desde sus Historias de Instagram. En este sentido, uno de los interrogantes que le fueron planteados estuvo relacionado con cuántos años tiene. Después de revelar que va por sus 23 primaveras, el influenciador no dejó pasar la oportunidad para enviarle unas cuantas palabras a sus críticos, especialmente aquellos que le doblan la edad.

“Tengo 23 años, y aprovecho para decirle a esas personas que tienen 35, 40 años, que a veces me critican tanto, yo les pregunto: ¿Ustedes qué estaban haciendo a los 23 años? Porque es que yo siento que a veces a la gente se le olvida que yo soy un pelado que viene creciendo también, evolucionando, que puedo cometer errores como cualquiera”, reseña Publimetro sobre lo expresado por el influenciador.

No sobra recordar que La Liendra está en una relación sentimental con otra popular creadora de contenido: Dani Duke, con quien lleva más de dos años de noviazgo.

Por otro lado, más allá de todo el contenido que La Liendra comparte en sus redes sociales con el fin de entretener a sus seguidores, de vez en cuando el influenciador quindiano saca espacios para reflexionar o aconsejar a sus admiradores sobre cualquier tema. Recientemente, quiso invitarlos a dejar de estar conectados todo el tiempo al celular y, por ende, a las redes sociales. Así las cosas, empezó por decir desde sus Historias de Instagram:

“Ay Liendritas, yo creo que este consejo va a sonar muy raro porque a a mí me conviene que usted haga lo que le voy a decir que no haga, pero prefiero serle sincero. Nea, despierte y sea consiente de que los celulares y las redes sociales tienen dormida a la gente, o sea, dese cuenta de que cada vez que usted se levanta y revisa de primero su celular, las redes sociales, la está cagand*”.

Para Mauricio Gómez, lo primero que se debería hacer al despertar es “agradecer, respirar, darse cuenta de que está vivo. No ponerse una pantalla en la cara”. Para finalizar su mensaje, invitó a sus seguidores a dejar de lado el celular y disfrutar de otras cosas de la vida, como caminar, además de no permitir que las redes sociales continúen robando tiempo. “La gente que está dormida, que está entretenida, que no está luchando por sus sueños, que no está haciendo nada y está como un zombie es la que todo el día está revisando las redes sociales... suelte el celular, desintoxíquese de las redes, respire, salga a caminar... dese cuenta que el celular y las redes sociales están robando el tiempo, así que no deje que se lo robe a usted”.