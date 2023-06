Hasta César Augusto Londoño se fue en contra de Armando Benedetti: “Tendrá que explicar muchas cosas”

El periodista dijo que las acusaciones de Benedetti eran gravísimas

En el marco del escándalo nacional por los explosivos audios de Armando Benedetti contra el Gobierno de Gustavo Petro, en los que toca temas delicados como el presunto ingreso de dinero ilegal a la campaña presidencial, el periodista César Augusto Londoño catalogó las acusaciones como “gravísimas” y pidió explicaciones al respecto.

A través de su cuenta de Twitter, Londoño resaltó siete puntos claves de las afirmaciones que hizo Benedetti en los audios filtrados por Revista Semana.

El periodista César Augusto Londoño arremetió contra Armando Benedetti.

Aquí el antecedente de los puntos que resaltó César Augusto Londoño:

A la campaña ingresaron $ 15.000 millones

Presidente Gustavo Petro en visita a la residencia del Embajador de Colombia en Venezuela, junto al embajador Armando Benedetti y el Ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva

El ex embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti arremetió contra su ex colaboradora, Laura Sarabia, quien para entonces era la jefa del gabinete presidencial. El canciller le reclamó a Sarabia por no recibirlo en una cita que tenía con el presidente Petro y por no abogar por él ante el mandatario. Benedetti amenaza a Sarabia con sacar información de la campaña, en la que según él consiguió 15 mil millones de pesos.

“Nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15.000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás”, dijo el excanciller.

El entonces embajador continuó con sus amenazas diciendo que él había conseguido la plata y que podía decir de dónde salió, dando a entender que era producto de negociaciones lícitas. “Yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa (...) ¿O es [que] quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata?”, dijo.

Daban plata para la campaña pero Benedetti no la gestionó

El exembajador en Venezuela reconoció que estaba bajo los efectos del alcohol y con rabia al momento de decir lo conocido en los audios filtrados. Colprensa (Archivo)

Tras la publicación de los audios, Semana entrevistó a Armando Benedetti y el ex funcionario gubernamental reconoció que para la campaña presidencial de Gustavo Petro recibió mucho dinero que no fue reportado en las cuentas del equipo del Pacto Histórico ni al Consejo Nacional Electoral.

Vicky Dávila le pregunta a Benedetti que si gestionó de alguna manera los 15 mil millones que menciona en los audios, a lo que el ex embajador responde: ”No hablé con las personas que dieron la plata. Yo sé que daban plata para la campaña y eso, pero nunca en la vida gestioné plata. Yo en esa vaina no me meto ni por el hijueputa”.

“Si no es por mí, no ganan”

Armando Benedetti cuando se sumó a la campaña presidencial de Gustavo Petro. (Twitter Armando Benedetti)

En su molestia contra Sarabia, Benedetti le recalcó en reiteradas ocasiones que Gustavo es presidente por él y su importante gestión en la campaña del Pacto Histórico.

“Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...) Nadie, nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijueputa campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijueputa, no gana nunca”, le dice Armando Benedetti a Laura Sarabia en los audios filtrados.

“Yo los jodo a ustedes”

Laura Sarabia empezó su carrera política como miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo de Armando Benedetti, cuando este fungía como senador

Benedetti dijo sentirse apartado, usado y menospreciado por el Presidente Gustavo Petro y Laura Sarabia. Alegó que después de usarlo para llegar al poder lo desecharon y en retaliación a eso sostuvo que si le hacían daño, respondía publicando todo lo que sabía.

“Era como tratando de enrostrarme ‘tú no vales verga’ (…) Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes, pero se caen las Torres Gemelas”, expresó.

Se robaron el ministerio del Interior

Armando Benedetti desmintió problemas de salud

Entre toda la información que Benedetti le sacó en cara a la ex jefa de gabinete presidencial, llegó a decir que el ministerio del Interior fue robado por Alfonso Prada y su esposa, y que por eso no se lo dieron a él.

“Tú fuiste la que me ofreció algo en el Ministerio del Interior, no había nadie mejor en el planeta Tierra, nadie te ayudaría más que yo (...) El señor Prada se robó todo el ministerio con la mujer”, le dijo Armando Benedetti a Laura Sarabia.

Insinuó que el presidente consumía cocaína

En los audios filtrados de Benedetti, se escucha que amenaza al Gobierno con entregar detalles que puedan impactar severamente su imagen, igual que habla de posibles irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. Foto: Jesús Aviles/Infobae.

En la entrevista con Semana, Benedetti dijo que Sarabia le había negado el ministerio del Interior por su problema con la cocaína. Ante esto la periodista le reiteró que si él consumía cocaína, a lo que el ex funcionario del Gobierno respondió: “Sí, y yo le dije: ah, no, tu jefe no hace un culo, si fuera por eso, qué hace el man ahí.”, haciendo referencia a que Gustavo Petro también consumía cocaína.

Había mucho movimiento de plata en la casa de Laura

Cómo fue que la niñera Marelbyz Meza puso en jaque al Gobierno de Gustavo Petro: qué tienen que ver Armando Benedetti y Laura Sarabia. Infobae.

Finalmente, en la entrevista con Vicky Dávila Armando Benedetti aclaró qué fue lo que pasó con la ex niñera Marelbys Meza, quien fue acusada de robar dinero de la casa de Sarabia, fue interceptada ilegalmente, la sometieron al polígrafo en la Casa de Nariño e incluso fue sindicada de pertenecer al Clan del Golfo.

“En todos los audios que usted tiene, no hay nada que se refiera a Mary (la niñera), nada. Luego el tema de Mary no estaba ahí, porque yo empiezo a entender qué pasa con Mary hasta el 22 o 23 de mayo, yo no sé un culo de Mary. Yo lo único que empiezo a entender ahí es que había mucho movimiento de plata en la casa de ella y ella quería ocultarlo”, le dijo Benedetti a la periodista.

Ahora tanto Armando Benedetti, como Laura Sarabia fueron citados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para que rindieran declaratoria sobre las graves acusaciones respecto a la campaña presidencial de Gustavo Petro. El ex embajador debe presentarse en las instalaciones del CNE el próximo martes 13 de junio a las 9:00 de la mañana; el mismo día, pero a las 2:00 de la tarde, Laura Sarabia también tendrá que dar su versión de los hechos.