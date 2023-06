Gustavo Bolívar confirmó que iba a ser el reemplazo de Laura Sarabia y reveló qué papel jugará en el gobierno Petro

Gustavo Bolívar comentó que hubiera podido ocupar el puesto de jefe de gabinete si no hubiera sido por la inhabilidad que tiene. Foto: Colprensa.

La semana pasada, Laura Sarabia salió de su cargo como jefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, debido al escándalo que se produjo tras las declaraciones de la exniñera Marelbys Meza, en las cuales quedo en evidencia una serie de irregularidades en la investigación del robo en la casa de Sarabia y, posteriormente, los audios que se filtraron del exembajador Armando Benedetti, en los que este habla con la exfuncionaria.

Para muchos sigue siendo un misterio cuáles serían los posibles candidatos a reemplazar la mano derecha del jefe de Estado, pero este 7 de junio Gustavo Bolívar, en una entrevista con un medio regional, señaló que su nombre estuvo entre las postulaciones, pero debido a que está sancionado no es posible que pueda ocupar uno de los cargos más importantes del Gobierno.

Es por esto que el exsenador del Pacto Histórico tendrá la tarea de fortalecer la comunicación al interior del movimiento político del Gobierno. De acuerdo con sus afirmaciones, habló con el presidente Petro y se puso a su disposición para trabajar por el proyecto político sin remuneración económica alguna.

“Le dije que me utilice, que lo que necesite en esta crisis, si quiere como su vocero, pero sin salario, porque yo no puedo ocupar puestos públicos, pero estuvimos manejando varias posibilidades, pero la mía (para reemplazar a Laura Sarabia), no podría ser por temas jurídicos. Yo sí quisiera apoyar y regreso al país este fin de semana, a tratar de colaborar en comunicaciones porque lo siento muy débil en el Gobierno”, manifestó el también escritor en conversación con la Emisora Atlántico.

En este sentido, hizo una aclaración y es que, por ahora, buscará ayudar en lo que pueda al Pacto Histórico y continuará con sus dos proyectos audiovisuales en su labor como escritor con RCN Televisión y Telemundo. Además, no descarta la idea de que, una vez cumpla su periodo de inhabilidad, pueda volver a aspirar a un cargo político. “La inhabilidad no me la inventé yo. Después de enero de 2024 yo puedo y, seguramente, entraré al Gobierno, pero eso lo hablaré con el presidente Gustavo Petro el próximo martes”, agregó en otra entrevista que tuvo con la revista Semana.

La inhabilidad también fue uno de los motivos por el que confirmó el pasado 6 de junio que no estará en la contienda electoral por la Alcaldía de Bogotá, sumado a que no tiene ni las condiciones ni las ganas de hacer campaña en este momento y de que el sueldo de Alcaldía le parece muy poco (38 millones de pesos). Su pronunciamiento se dio pese a que en su momento el presidente Petro le manifestó su apoyo y parecía ser el candidato con más apoyo dentro de la coalición de izquierda.

“Obviamente tengo una presión muy grande por parte del partido, del Pacto Histórico, para que vaya como precandidato a la Alcaldía de Bogotá, pero yo hoy no tengo ni los ánimos ni las condiciones. Puede que pase algo extraordinario; puede que me pongan un pie en la candidatura y tenga que aceptar, pero hoy no tengo el ánimo para ser candidato”, puntualizó el exsenador Bolívar en Caracol Radio.

“Esto lo he ventilado varias veces, pero mi paso de cinco años por la política me dejó un hueco financiero que, tengo que decirlo, ya estoy muy cerca de cubrir. Para estarme cuatro años en la Alcaldía, que son cuatro años por cárcel, de domingo a domingo las 24 horas, necesito una base financiera para poder pagar mis impuestos de esos cuatro años y que no me los paga el sueldo. Ni cerquita. Yo tengo gastos financieros y gastos tributarios cinco veces más altos de lo que devenga un alcalde”, dijo.