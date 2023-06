Enrique Peñalosa criticó propuesta de Claudia López de crear un cuerpo de Policía exclusivo para Bogotá: ¿qué le dijo?

Para Peñalosa no es solo una mala idea, sino que podría llevar a que la Policía Nacional le quite policías a la capital, también dijo que la experiencia que se ha tenido con las policías departamentales no han sido exitosas. bogota.gov.co

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa cuestionó, en Twitter, la propuesta que hizo la alcaldesa Claudia López de crear un cuerpo de policía local y exclusivo para la ciudad y que dependa y responda a la Alcaldía Mayor. Para Peñalosa no es solo una mala idea, sino que podría llevar a que la Policía Nacional le quite policías a la capital, también dijo que la experiencia que se ha tenido con las policías departamentales no han sido exitosas.

“Grave error crear una Policía de Bogotá. Lleva a que la Nación le quite policías a Bogotá, que ya tiene muchos menos por 100.000 habitantes que otras ciudades. Además todas las policías departamentales que ha habido en Colombia se han llenado de recomendados políticos y corrupción”

El exalcalde criticó la propuesta de la alcaldesa. Twitter.

La propuesta la hizo la alcaldesa López en el consejo de seguridad del 7 de junio. Allí se anunció que se presentarán tres proyectos de ley al Congreso con los que buscan se pueda disminuir los indicadores en los delitos que aquejan a la ciudad y mejorar la convivencia en Bogotá. La alcaldesa también advirtió que la capital no cumple con los estándares de las Naciones Unidas, que señalan que una ciudad como Bogotá debería tener 24.000 policías, pues solo tiene 15.000 uniformados.

“Bogotá debería tener 24.000 policías para cumplir el estándar de Naciones Unidas, no tenemos, sino 15.000, pagamos por 3.000 policías nacionales adicionales y nos incumplieron desde el Gobierno nacional. Llegaron en diciembre, todos los vimos aquí en la Plaza de Bolívar, en febrero ya se los habían rotado para otras ciudades. No se vale. Así no se vale. Eso es hacerle trampa a Bogotá”

Las propuestas de Claudia López

“Se requiere una reforma constitucional y legal, porque la Constitución dice que solo pueda haber una Policía en el país y que el comandante en jefe es el presidente de la República, por consiguiente, lo que vamos a solicitar es que se le permita a Bogotá Distrito Capital tener unos agentes civiles de policía propios que complementen y apoyen las labores de la Policía Nacional”

La alcaldesa también anunció que el 8 de junio enviará una carta al presidente Gustavo Petro para pedirle apoyo en esta iniciativa, que espera sea aprobada en el Congreso, para que el Concejo de la ciudad pueda entrar a reglamentar la estructura de la llamada policía local, que según explicó le ayudará la Policía Nacional para que pueda ocuparse “de los delitos de las estructuras, del crimen organizado”.

El objetivo de esa policía local sería encargarse “del hurto de menor cuantía, de las lesiones personales, de las riñas, de las violencias contra las mujeres, que son gravísimas, igual son el tormento de nuestra ciudad y no están teniendo ni una adecuada persecución policial ni una adecuada judicialización”.

Con esta propuesta también busca atacar ambos problemas y que la “Policía de Bogotá, pagada con los impuestos de los bogotanos, dependa de la alcaldía y obedezca las prioridades de la ciudad”

La alcaldesa también reparó en la necesidad de que haya un procedimiento judicial más expedito para acabar con la impunidad, pues advirtió que en la ciudad 8 de cada 10 delincuentes capturados en flagrancia quedan en libertad.

Su última propuesta tiene que ver con reformar el Código de Policía para que las Alcaldías Locales e inspectores de policía puedan imponer multas, sanciones y sellamientos por contravenciones, sin presencia de agente de la policía: “Una cosita intermedia, que nos ayude en convivencia, es que para hacer multas, sellamientos, comparendos no tengamos que ir en compañía de un policía, sino que baste con un inspector de policía y las alcaldías locales, y así cada quien hace de manera más eficaz lo que corresponde”.