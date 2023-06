Deportes Tolima le dijo no a Sebastián Villa tras su condena por violencia de género para evitar un escándalo

Sebastián Villa, del club argentino Boca Juniors, durante el partido contra Corinthians de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores, el 28 de junio de 2022, en Sao Paulo. (AP Foto/Andre Penner)

“Lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, con amenazas coactivas”, fue la sentencia de una jueza en argentina por el caso Daniela Cortés contra Sebastián Villa.

Al antioqueño lo condenaron a dos años y tres meses de prisión no efectiva; claro está, si cumple con algunas normativas de comportamiento y cursos formativos sobre violencia contra las mujeres.

Por este panorama, al parecer, Deportes Tolima rechazó al atacante de Boca Juniors el cual fue ofrecido al cuadro ‘pijao’ tras el comunicado del equipo argentino que confirma la desvinculación del delantero en julio de 2023.

Así lo confirmó el periodista argentino Germán García Grova en su cuenta de Twitter, donde indicó que el cuadro tolimense descarta una incorporación a corto plazo, lo que quiere decir que el antioqueño de querer seguir con su carrera deportiva aparentemente lo tendrá que hacer en Europa o Asia.

Cabe señalar que actualmente Sebastián Villa también le tiene que rendir cuentas a Deportes Tolima, pues el cuadro ‘pijao’ todavía es dueño del 30 % de su pase. Ahora bien, una eventual rescisión de contrato por Boca Juniors también podría representar un bache económico para los tolimenses, ya que por el porcentaje que se guardaron previendo una posible venta al exterior, este dinero se perdería.

Este fue el tuit con el que periodista argentino confirmó rechazo del Tolima a Sebastián Villa. / Imagen @GerGarciaGrova

“🚨#DeportesTolima DESCARTA la incorporación de Sebastian Villa en el corto plazo. 📌El TMS en 🇨🇴 abre el 5/7 y la directiva del conjunto no está convencida de repatriar al extremo de 27 años dado el contexto judicial”, publicó el mencionado comunicador argentino Germán García Grova.

Este contexto en la vida de Sebastián Villa condiciona bastante su futuro profesional. Actualmente casi que ningún equipo de la región estaría dispuesto a tener problemas jurídicos por la incorporación del jugador.

Tras el fallo citado y emitido el pasado 2 de junio de 2023, Villa regresó a Colombia después de despedirse de sus compañeros en Boca Juniors. Asimismo, el jugador antioqueño tendría que apelar a una oferta del exterior para seguir jugando al fútbol, misma que le permita cumplir con aquellas normativas (cursos formativos sobre violencia contra las mujeres) que hacen de su condena una excarcelable.

Comunicado de Boca Juniors en el que anunció que Sebastián Villa no volverá a jugar en el club

Luego de la condena a dos años y un mes de cárcel (de ejecución condicional) por los delitos de lesiones leves y amenazas contra su ex pareja, Daniela Cortés, Sebastián Villa no volverá a vestir la camiseta de Boca Juniors. Así lo decidió la Comisión Directiva luego de una jornada de reuniones, de las que participaron Jorge Ameal y Juan Román Riquelme, que terminaron con la comunicación, mediante un escrito, que informa que el colombiano no volverá a ser tenido en cuenta para los partidos del equipo, aunque no se le rescindirá el contrato.

“Ante la sentencia condenatoria no firme recaída respecto del jugador de la entidad, Sebastián Villa, el CABJ comunica que, a partir de la fecha, el nombrado no participará de las convocatorias de las competencias que deba afrontar el primer equipo profesional de fútbol masculino del Club hasta tanto recaiga pronunciamiento judicial definitivo y sin perjuicio de las medidas que en consecuencia se adopten, las que serán comunicadas oportunamente de así ser necesario”, señala el escrito que destaca que se trató de una decisión unánime por parte de la Comisión Directiva del club.

Sebastián Villa tiene contrato hasta diciembre de 2024 con Boca Juniors (AP)

Además, como la sentencia mencionada está “en suspenso”, si Sebastián Villa no cometiera más delitos en un plazo de cuatro años, la causa vencería según el Código Penal argentino; pero como todavía está pendiente su denuncia por abuso sexual con acceso carnal, su prescripción tendrá interrogantes hasta que no quede resuelta esta causa.

Cabe señalar que si la denuncia por abuso sexual avanza y también es hallado culpable, entonces se unificarían las denuncias y recibiría una pena única que ahora sí lo podría llevar a la cárcel.