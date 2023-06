Daniel Quintero dijo que sería un milagro si Gustavo Petro termina su periodo presidencial

Daniel Quintero cree que toda la polémica, por los audios de Armando Benedetti, no es otra cosa que el preámbulo a un golpe de Estado al presidente Gustavo Petro, por lo que, a su juicio, sería un milagro si el presidente termina su cuatrienio EFE/Reuters.

Para el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el escándalo que han provocado los audios del exembajador en Venezuela, Armando Benedetti, en los que sugiere que ingresaron dineros del narcotráfico a la campaña presidencial, no es otra cosa que el preámbulo a un golpe de Estado al presidente Gustavo Petro, por lo que, a su juicio, sería un milagro si el presidente termina su cuatrienio. Así lo escribió en Twitter:

“Nada de blando tiene al Golpe de Estado que le están tratando de dar al Presidente Petro. Será un milagro si termina su periodo”

Daniel Quintero escribió que se está fraguando un golpe de Estado en contra del presidente Petro. Twitter.

Quintero, citando un trino de Benedetti —en el que este se refiere a los audios publicados por Semana advirtiendo que sus palabras eran producto de la rabia y el trago al no ver satisfechas sus aspiraciones luego de ser “parte fundamental del proyecto político del presidente”—, escribió que para él es claro que el presidente Gustavo Petro no tiene nada que ocultar y que no cedió a presiones ni amenazas.

“Después de todo este rollo queda muy claro que el Presidente no tenía nada que ocultar. Nunca cedió a presiones por puestos y menos a amenazas sin sustento. Benedetti pasa por un trance complejo de su vida que sin embargo no justifica todo lo que hizo”

El alcalde de Medellín dijo que para él es claro que el presidente no tiene nada que ocultar sobre la financiación de su campaña electoral. Twitter.

“Benedetti es un chantajista profesional”

Lo anterior no fue lo único que dijo el alcalde Quintero sobre Benedetti y sus declaraciones, pues, según lo citan en Blu Radio y en Semana, para él es difícil creer en que en la campaña del presidente Petro se hayan comprado votos y mucho menos que Benedetti haya conseguido los miles de millones de pesos que dijo haber gestionado en el Caribe colombiano para financiar la campaña de 2022.

“Lo que sí le puedo asegurar es que no se compraron votos. Es muy difícil creer que en la campaña de Petro se compraron votos y por tanto también es muy difícil creer que ese señor haya conseguido no sé cuántos miles de millones de pesos”

Quintero también advirtió: “Benedetti es un chantajista profesional que está tratando de someter al Presidente de la República”, y no solo eso, sino un “cuentero profesional”, sugiriendo que mintió sobre estos recursos para hacerse con un ministerio, a lo que se negó el presidente por lo que empezó el chantaje:

“Además es un cuentero profesional; y como es un cuentero profesional entonces dice: «Yo me conseguí 15 mil millones de pesos, deme un ministerio». Como el presidente Petro no le da ministerios a la gente así porque sí, entonces luego lo empezó a chantajear”

Gustavo Petro volvió a hablar de un ‘golpe blando’ en su contra

En Twitter, el presidente, citando un trino de Benedetti —el mismo que citó Quintero—, advirtió que, con las denuncias en su contra en la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes, presentadas por algunos de sus opositores, lo que se busca es darle un golpe blando “para detener la lucha contra la impunidad”.

“Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito. Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad”

El presidente sugirió que están intentando darle un golpe blando para que no pueda luchar contra la impunidad. Twitter.

Sobre esto último, la advertencia de que quieren darle un “golpe blando para detener la lucha contra la impunidad”, el presidente también trinó que lo que buscan sus opositores es que él no pueda armar la terna para la elección del siguiente fiscal General de la Nación, que deberá hacer a finales de año antes de que termine el periodo de Francisco Barbosa.

Te puede interesar: Gustavo Petro se reúne con el embajador Armando Benedetti, tras el caso Laura Sarabia

El trino lo hizo citando uno de la exfiscal General de la Nación, Viviane Morales, en el que dice: “Frente a los gravísimos hechos que ha conocido el país y que tiene que investigar la Fiscalía es inobjetable que el presidente Petro tiene un conflicto de intereses para integrar la terna que debe elegir al nuevo fiscal”.

“Esto es lo que buscan. Que no se pueda poner una terna contra la impunidad. Por aquí comienza todo”, fue el trino del presidente Petro