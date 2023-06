Así será la lujosa casa que Yeferson Cossio construirá para sus perros

Yeferson Cossio compartió clip de su más reciente experiencia en Andorra. / Imagen @yefersoncossio

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido que se ha caracterizado por ayudar con su gran fortuna a varias personas que lo necesitan. Asimismo, el antioqueño también ha demostrado que es un amante de los animales (especialmente los perros) y constantemente comparte videos en los que deja ver ayudas para distintas organizaciones dedicadas al cuidado de gatos o perros en condición de calle.

Cossio tiene aproximadamente 16 perritos en su casa, mismos que cuida y consiente normalmente con varios paseos y “lujitos”. Y fue precisamente esto último que anunció el paisa en sus redes sociales que iba a hacer con sus mascotas, pues una lujosa casa con piscina, sauna, gimnasio y hasta jardín zen está mandando a construir.

“La nueva casa de mis perritos”, escribió Yeferson Cossio en un clip que compartió a modo de historia donde mostró cómo va la construcción que según él, empezó en enero de 2023.

Este es el video con que Yeferson Cossio mostró cómo va la construcción de lujosa casa para sus perros. / Video @inforfarandulacolombia

“Yo no les he mostrado casi nada de este nuevo proyecto porque estoy haciendo un video desde que iniciamos la construcción unos meses atrás y aquí les voy a mostrar todo. Va a ser el (refiriéndose al proyecto). Por ejemplo, esa va a ser la piscina, todo eso va a ser el gimnasio, sauna, un jardín zen allí”´, narró Cossio mientras hacía un paneo con su celular mostrando los avances de la construcción.

Esta publicación de Yeferson Cossio fue reposteada por un perfil de Instagram dedicado a “perseguir famosos”. Allí, una lluvia de comentarios por parte de varios internautas reconocieron el “lindo gesto” del paisa para con sus mascotas, mismas que constantemente presume en redes sociales.

“Dios y la virgencita lo bendiga por ese nuevo proyecto y que le dé mucha sabiduría, vida para que la disfrutes con todos los que siempre te han apoyado”; “Ay tan hermosos y ellos ya se dieron cuenta que la casa es para ellos están felices no hay nada ni nadie más agradecido en este mundo que los perritos colócale mucha seguridad a la casa de los perritos porque no falta el malo y el envidioso”; “Esta sí es una obra de calidad pero supremamente grande Ay qué maravilla Cómo van a pasar de rico los animalitos obra de caridad”, escribieron algunos fans de paisa.

Más allá de las innumerables críticas por varios videos en los que se observa cómo despilfarra la plata, Yeferson Cossio es reconocido por las constantes ayudas a organizaciones que cuidan de animalitos desprotegidos que andan por las calles de Medellín y necesitan ser rescatados.

Yeferson Cossio recordó cómo pasó de no tener nada a tener uno de los mejores carros de Medellín

Como el creador de contenido que es, Yeferson Cossio mantiene en contacto frecuente con sus seguidores en las redes sociales. Recientemente, por ejemplo, quiso recordar nuevamente sus orígenes mientras se dirigía a un evento de automóviles en un centro comercial de Medellín. Así las cosas, desde sus historias de Instagram compartió:

“Cuando nosotros éramos pequeños nos tocaba muy duro económicamente. De hecho, mi mamá vendía dulces en los buses, llegó a vender bananos en una carreta en el barrio popular donde vivíamos, tintos en la Minorista. De hecho, yo en mi época fui uno de los mejores ICFES y no pude aprovechar la beca de la universidad porque no teníamos los pasajes y ya en este preciso momento voy manejando, voy a ir al centro comercial aquí en Medellín que tienen un evento de carros y el show central... es un carro mío”.

El influenciador antioqueño iba en su famoso McLaren 720s. Más adelante, manifestó su asombro por haber pasado de no tener nada a tener un carro semejante. “Es que no me la creo, en qué momento cambió todo tanto si yo no tenía un carajo... necesito ver esa mierd* con mis propios ojos, como así que yo que aguantaba hambre cuando pequeño y me cortaban los servicios y ahora tengo uno de los mejores carros de mi ciudad”.