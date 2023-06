Alfredo Saade apoyó manifestaciones a favor de Petro con un trino falso: publicó y borró videos de una marcha en Venezuela

Alfredo Saade

Con el fin de manifestar su apoyo a las reformas que plantea el gobierno presidido de Gustavo Petro, ciudadanos salieron a las calles. En medio de la jornada que se adelanta durante el 7 de junio, varias han sido las imágenes que se han compartido en redes sociales al respecto. Un trino de Alfredo Saade, simpatizante del partido político del jefe de Estado, generó polémica por la falsedad de los registros audiovisuales e información que estaba compartiendo.

Fue el representante a la Cámara por Bogotá 2022-2026 del Centro Democrático, Andrés Forero, quien detalló la realidad de los videos que había compartido Saade. El trino contenía videos de unas marchas que habían ocurrido en Venezuela, y no en Colombia, como aseguraba Saade. “Sin engaños, Sr. Saade. Ese video es de una marcha en Venezuela en 2019 contra el dictador Nicolás Maduro. No olvide que el octavo mandamiento prohíbe la mentira”, comentó .

El trino de Saade decía: “¿Que Petro está solo? Ni se les ocurra. Gracias Colombia, Colombia le cree a Gustavo Petro”. El texto estaba acompañado de unos videos en los que se veían unas multitudinarias marchas en el país bajo la presidencia de Nicolás Maduro.

Minutos después, Saade se dio cuenta de su error y borró el trino. Al respecto comentó: “Retiré este trino, por error publiqué un video que no era en Colombia. Pido excusas”.

¿Qué dicen los manifestantes? ¿Qué dijo Gustavo Petro?

Desde Fecode, por ejemplo, se envió un mensaje de apoyo a las manifestaciones. “Por la transformación social del país y para fortalecer el estado social de derecho y la democracia (...) Llamamos a la prontitud del incremento salarial de los trabajadores estatales ante la inflación y la carencia del costo de vida debido a los rezagos de la pésima gestión del Gobierno anterior que hoy todavía sentimos los ciudadanos en nuestros hogares y bolsillos”.

Las marchas fueron convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), entre otras.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario colombiano ha hablado de las manifestaciones. “El pueblo vuelve a las calles. ¡El pueblo se respeta y no se rinde!”, escribió inicialmente.

“Que no se atrevan a destruir la democracia en Colombia porque se encontrarán con un gigante: el pueblo colombiano defendiendo la democracia (...) El pueblo que eligió al presidente sigue con el presidente y tanto el pueblo como el presidente quieren volver realidad el programa de gobierno por el cual el pueblo votó (...) Desde aquí, con la Plaza de Bolívar casi llena, con la carrera Séptima casi llena, con la población en las calles, les solicitamos que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos”, manifestó el presidente sobre las marchas.

“Si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia, el triunfo y el mandato popular (...) esta manifestación lo notifica: si se atreven a destruir la democracia, el pueblo la reconstruirá. Si se atreven, y no importa qué me pase, a destruir el gobierno popular, el pueblo volverá a poner el gobierno popular en el sitio del poder”, añadió.

“Tienen un presidente honesto y les da rabia; tienen un presidente que no se deja chantajear, un presidente que no se orina en los pantalones si el más rico de Colombia lo invita a almorzar (...) Mañana voy a Cuba y voy a algo que puede ser muy importante para la historia de Colombia. Voy a firmar un papel que puede significar el comienzo sin retroceso de una era de paz para este país (...) A veces temía: ‘¿será que me he quedado solo, será que se me fue la mano?’, pero este acto, este día, me reafirma en el camino que tenemos que tomar, el camino difícil de volver realidad una verdadera democracia en Colombia”, agregó.