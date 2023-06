Águilas Doradas se despachó contra el arbitraje en Colombia: “Hasta que el equipo del VAR nos dejó OUT”

Águilas Doradas fue el primer equipo de la Liga BetPlay I-2023 en clasificar a cuadrangulares semifinales. Dimayor.

Águilas Doradas cabalgó prácticamente el todos contra todos de la Liga BetPlay I 2023. Los dirigidos por Lucas González terminaron primeros con 39 puntos por encima de equipos históricos como Millonarios y Atlético Nacional que terminaron segundo y tercero respectivamente.

En los cuadrangulares finales al equipo antioqueño no le ha ido del todo bien. Actualmente Águilas Doradas ocupa el último puesto con un punto de 12 posibles tras cuatro fechas cumplidas, números que los alejan de cualquier posibilidad de ser finalista en esta Liga BetPlay I.

Ahora bien, tal y como lo manifestó el club en su cuenta oficial de Twitter, parece que varias de las decisiones arbitrales, más exactamente del Video Assistant Referee (VAR), influyeron para no alcanzar el objetivo que en el todos contra todos se veía muy posible, el de ser finalistas.

“Strike 3️⃣⚾️… Hasta que el equipo del VAR nos dejó OUT ❌”, se puede leer en la cuenta del club. Acompañando este texto, los antioqueños postearon un video en el que compilaron varias jugadas a lo largo del cuadrangular donde según ellos el VAR falló en su contra. Una jugada contra Deportivo Pasto_ y tres contra Atlético Nacional hacen parte del clip mencionado.

Este fue el "video protesta" de Águilas Doradas en el que se despachó contra el VAR. / Video @AguilasDoradas

De inmediato las reacciones al video que publicó Águilas Doradas no se hicieron esperar. Muchos hinchas de varios equipos estuvieron de acuerdo con la protesta del cuadro antioqueño. No obstante, otros fanáticos también apuntaron a que la eliminación del equipo es producto del bajo rendimiento de los jugadores y no de los cuerpos arbitrales que impartieron justicia en los juegos del equipo.

“Ni eliminados van a dejar de llorar,a los queridos que se encargaron de hacer este video allá en Águilas les recuerdo que el arbitraje es tan malo que a todos nos perjudica,mejor dedíquense a aprender a jugar finales en vez de estos lamentos tan 🤏🏻🤏🏻🤏”; “Están diciendo que lo de Dorlan no es mano, ¿en serio? Y la mano de Danovis, lástima que primero hubo 20 toques con la mano de Salazar. Y cuando estás atacando, toda mano es punible”; “Cuando se quieren hacer tristemente célebres y en la cancha no respondieron, así de sencillo. No sé olviden que se comieron 5 goles de Alianza Petrolera”, fueron algunas de las reacciones.

Por lo pronto, Águilas Doradas tendrá que afrontar los últimos dos encuentros del cuadrangular final. Deportivo Pasto en el estadio la Libertad y Alianza Petrolera en casa, en el estadio Alberto Grisales. Cabe recordar que más allá de no tener posibilidades de ser finalista, los antioqueños podrán sumar seis puntos que bien les servirían para hacerse de un lugar en copas internacionales tras la sumatoria de la tabla de posiciones anual.

Las polémicas declaraciones de Paulo Autuori tras la victoria de Atlético Nacional contra Águilas Doradas

El primero de junio de 2023 Atlético Nacional se montó en la pelea por ser uno de los finalistas del primer torneo de la Liga BetPlay. Los dirigidos por Paulo Autuori le ganaron a Águilas Doradas 1-0 en el Atanasio Girardot con gol de Dorlan Pabón.

Paulo Autuori y Nelson Deossa en rueda de prensa tras el triunfo de Atlético Nacional ante Águilas Doradas 1-0.

Terminado el partido, en la común rueda de prensa de los entrenadores, el timonel del cuadro verdolaga dio las impresiones sobre el rendimiento de su equipo. Sin embargo, una de sus declaraciones lo tiene en el ojo del huracán, pues le restó méritos al juego de posesión que exhibió Águilas Doradas en el encuentro.

“Eso para mí no dice nada. Nosotros debemos tener el balón cuando es necesario y hacer daño. Eso no va a cambiar mi mirada en ese tema. Toda la gente tiene claro este tema. A él (técnico de Águilas) le gusta tener el balón, excelente, nosotros lo queremos tener lo necesario. La atajada de Kevin fue muy importante, pero no vi más nada. Tenemos jugadores con jerarquía para tomar decisiones más claras, pero esto para mí no dice nada. Nosotros vivimos de resultados y de victorias”, manifestó.