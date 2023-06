A la cárcel presuntos responsables de secuestro y hurto en Sopetrán, Antioquia

Juan David Arbeláez González, alias Muelas y Juan Antonio Quintero Ríos, alias Flaco. Foto Fiscalía

En la tarde del martes 6 de junio, la Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Juan David Arbeláez González, alias Muelas, y Juan Antonio Quintero Ríos, alias Flaco, quienes serían los responsables de varios secuestros y hurtos en el municipio de Sopetrán, en el norte de Antioquia.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron entre el 9 de octubre y el 4 de diciembre de 2021 en zona rural del mencionado municipio, donde fueron atacadas dos parejas y un trabajador de esa zona. Se estableció que las víctimas eran seleccionadas por los presuntos agresores por tener vehículos de alta gama.

Los procesados, catalogados como peligrosos por las autoridades, fueron imputados por los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado, lesiones personales y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal. Todas las conductas fueron ejecutadas en concurso homogéneo y sucesivo, según informó la Fiscalía.

Sin embargo, los dos criminales tenía un modus operandi, que venía siendo efectivo, y por esa razón las autoridades no habían podido detenerlos antes. Además, debido al temor que habían generado estos presuntos delincuentes en el municipio, las víctimas no denunciaban lo sucedido. Es por eso que no había casi rastro de los sujetos.

Modus operandi: atacaban, secuestraban y robaban a todas sus víctimas

De acuerdo con el ente investigador, mientras uno de los asaltantes se quedaba vigilando a las víctimas, el otro procedía a robarles sus pertenencias como joyas, dinero y hasta tarjetas de crédito con sus respectivas claves. Además, en otras ocasiones, iban acompañados por más hombres que les ayudaron a retirar el dinero de las víctimas de los cajeros.

Uno de los eventos sucedió el 9 de octubre de 2021, cuando los hoy procesados junto a otros sujetos armados habrían retenido en contra de su voluntad a una pareja que se movilizaba en un vehículo, para hurtarles sus pertenencias. Se presume que en medio del robo los hombres hirieron con arma de fuego a una de las víctimas y posteriormente huyeron del lugar.

Otro de los casos ocurrió el 20 de noviembre de 2021. Allí los hoy procesados, al parecer, le hurtaron a un hombre $15′000.000 que tenía en un maletín. A este lo retuvieron en su auto, lo hirieron con arma de fuego y después le robaron también el vehículo.

Por último, el 4 de diciembre del mismo año, así como en el primer caso, varios hombres interceptaron a una pareja en su carro, donde les habrían pedido una suma de dinero, ante la negativa, al parecer, le disparan a una de las víctimas. “Los ocupantes manifiestan no tener dinero, por lo tanto, al parecer, les exigen las tarjetas bancarias y las claves”, señaló la Fiscalía. Según las investigaciones, mientras uno de los victimarios se quedó con la pareja, se presume que los otros fueron y retiraron $5′000.000 de las cuentas bancarias.

Finalmente, Daniel Parada Bermúdez, director Seccional de fiscalías en Antioquia, concluyó que aunque los procesados, no aceptaron los cargos impuestos por un juez, fueron enviados a prisión mientras se reúnen más pruebas y se continúa con su proceso penal.

Policías frustraron atraco a una joyería en Yarumal

En un intercambio de disparos terminó un intento de robo a una joyería de Yarumal (Norte de Antioquia). El ladrón trató de intimidar al dueño del establecimiento y patrulleros que transitaban por el lugar alcanzaron a reaccionar.

“Los policías de Infancia y Adolescencia transitaban por el lugar. Actuaron con celeridad y valentía y lograron reducir a este sujeto”, detalló el coronel José Francisco Peña Gómez, comandante encargado del Departamento de la Policía Antioquia.

El delincuente ingresó al local y, una vez se percató de la presencia de los uniformados, disparó su arma y alcanzó a herir al dueño del establecimiento; allí también una mujer que transitaba por el lugar fue impactada en una de sus piernas. Ambos heridos están fuera de peligro.

Al atracador le incautaron 15 cadenas y 17 pulseras de oro que tienen un valor de 30 millones de pesos. “El capturado fue dejado a disposición de un Juez de control de Garantías, quien determino medida de aseguramiento en centro carcelario”, puntualizó Peña Gómez