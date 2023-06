Se debatirá reforma a la salud a pesar del anuncio de congelamiento de los proyectos del Gobierno en la Cámara de Representantes

Discusión en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes sobre la Reforma a la Salud | FOTO: Colprensa

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, había anunciado que se detendrían los debates de las reformas del gobierno Petro con el fin de que los “factores externos” no llegaran a afectar la discusión en el Congreso de la República.

Pero para el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, la idea es seguir avanzando en la votación de los impedimentos del articulado con el fin de abordarlos todos y empezar a votar los puntos de este Proyecto de ley.

“Ese es el interés del gobierno, continuar. Y por supuesto continuar con la posibilidad de, como siempre lo hemos planteado, llegar a acuerdos con todos los diferentes sectores. Nosotros hemos ido recibiendo, consensuando. Creemos que cualquier tipo de reforma tiene que ser consensuada”, señaló el ministro de Salud en una entrevista con el diario bogotano El Tiempo.

En ese mismo sentido habló ante los medios el senador Alexander López, quien – en una entrevista con el presidente Gustavo Petro– señaló que la intención del Gobierno no es congelar ningún proyecto por ahora, por el contrario se debía seguir adelante con las iniciativas.

“Ningún proyecto se congela. Nosotros vinimos a gobernar y es a producir los cambios que necesita el país y en eso nos la vamos a jugar con toda y apoyando la movilización nacional que hay de estos proyectos, porque nosotros consideramos que son vitales, especialmente, para los trabajadores y trabajadoras; y la reforma a la salud, para que exista la posibilidad de que los colombianos sean mirados como pacientes”, señaló el senador.

Adicional, el senador del Pacto Histórico señaló que la oposición al gobierno Petro busca afectar la gobernabilidad enviando un mensaje de caos en el Ejecutivo.

El anuncio de Racero

El presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció que se suspenderá el trámite para buscar consolidar la coalición.“Por lo que respecta a la Presidencia de Cámara de Representantes, se congelan las discusiones de las reformas hasta que por supuesto podamos, no solamente como estamos haciendo dialogar de nuevo, reconstruir la coalición, sino justamente parar el trámite debido. Discusiones tan importantes como esas no pueden ser mediadas por factores externos que puedan llevar a un desenlace no positivo”, afirmó David Racero.

La primera afectada será la reforma a la salud. El 6 de junio debía empezar el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, pero Racero notificó que ya no se dará esa discusión debido al congelamiento del trámite que ordenó en el legislativo.

“Hay un debate de coyuntura internacional que hay que darle trámite y su debida discusión. El Pacto Histórico no le teme a ese debate, especialmente los que venimos acompañando al presidente Petro por años y por décadas. Si alguien que se acercó a la campaña en el último año, aprovecha el momento de cambio, de expectativa, de nuevo gobierno para intentar hacer de las suyas será completamente rechazado no solamente a nivel político sino también judicial”, manifestó el presidente de la cámara baja.

En la Cámara se encuentra también la reforma laboral que no ha empezado el debate en la Comisión Séptima y el proyecto de humanización carcelaria y justicia restaurativa, que eran prioridades para el Gobierno nacional. Sin embargo, se retrasará su discusión hasta que se merme la situación generada por las denuncias de Benedetti y los hechos que rodean a la ex jefe de Gabinete de Petro.

Respecto a estas situaciones, Racero sostuvo que es el exembajador el que debe explicar sus declaraciones. “Los que estuvimos en la campaña hicimos una campaña completamente clara hacia el país, las cuentas están registradas por el entonces gerente de la campaña, el dr. Ricardo Roa y más bien es el señor Benedetti el que tiene que dar explicaciones. El Pacto Histórico tiene la capacidad moral para exigirle al senador Benedetti que presente las pruebas, que sea el que asuma la responsabilidad de lo que ha dicho”, sostuvo.