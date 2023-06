Petro se reunió con fiscal de la Corte Penal Internacional en medio del escándalo por los audios de Benedetti

Presidente Gustavo Petro y Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Presidencia de Colombia

Un día después de que el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmara que conversaría con las altas cortes acerca de una posible intervención de la Corte Penal Internacional para que sea el tribunal de justicia internacional el que investigue crímenes cometidos durante el conflicto armado en el país; el mandatario se reunió en la Casa de Nariño con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan.

Luego de que el fiscal Khan aterrizara en Colombia, el primer encuentro que sostuvo en el país fue en la tarde del 5 de junio con el presidente Gustavo Petro, en una reunión a puerta cerrada en la que el mandatario colombiano estuvo acompañado por el canciller Álvaro Leyva y el ministro de Justicia Néstor Osuna.

La visita del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional se registra luego de que el presidente colombiano expresara la necesidad de que se investiguen las declaraciones que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso hizo en la JEP, ya que Petro afirmó que si la justicia colombiana no profundizaba en las revelaciones de Mancuso, la CPI podría intervenir para determinar por qué estas no avanzaron.

“Son crímenes que quizá por su gravedad no han sido cometidos en ningún rincón de América en las últimas décadas. Es una crisis humanitaria, claro que tendríamos que ser procesados por la Corte Penal Internacional, que sería la instancia para medir este tipo de delitos si la justicia colombiana no puede o no quiere”, afirmó Gustavo Petro en Twitter.

Luego de terminarse su encuentro con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, el presidente Petro afirmó que tras varias horas de diálogo con Karim Khan lograron llegar a puntos de encuentro que serán importantes en el futuro para Colombia.

El presidente reveló detalles de su reunión con el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional.

De la misma forma, el presidente de la JEP, Carlos Vidal, afirmó que el Gobierno nacional apoyaría a la Corte Penal Internacional en el trabajo que sea necesario para que se puedan investigar aspectos que han sido difíciles.

“El gobierno prestará todo el apoyo a la CPI para que pueda trabajar en conjunto con la JEP y establecer los senderos de la verdad en la horrible noche del genocidio perpetrado en Colombia”, declaró Vidal.

Tras su reunión con el presidente Petro, Karim Khan se reuniría el 6 de junio con el presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal, y la sala plena de magistrados del tribunal transicional.

Gustavo Petro estuvo acompañado por el canciller Álvaro Leyva y el ministro de Justicia Néstor Osuna. Presidencia de Colombia.

¿Qué declaró Salvatore Mancuso ante la JEP?

En su último día de audiencia, Mancuso habló de los nexos entre las AUC y el DAS. JEP.

Durante cuatro días Salvatore Mancuso reveló varios detalles durante una audiencia en la JEP, allí el exjefe paramilitar realizó varias declaraciones con el objetivo de ser aceptado por esa jurisdicción, ya que su intención es quedar en libertad cuando sea extraditado a Colombia.

Como parte de la audiencia, el exlíder de las AUC afirmó que en coordinación con las autodefensas y la fuerza pública, con el objetivo de borrar evidencias respecto a 200 víctimas, este número de cuerpos habrían sido enterrados en fosas comunes en Venezuela; de acuerdo con Mancuso esto se hacía cuando las autoridades en Colombia se encontraban cerca de las fosas comunes que existían en el país, por lo que se tomaba la decisión de lanzar los cuerpos al río o en algunos ingresar a Venezuela y dejarlos en fosas allí.

“Todas las víctimas arrojarlas en territorio venezolano, unos al río para que se los llevara y otras algunos miembros de las autodefensas ingresaron hasta Venezuela para dejar fosas. Allá hay más de 200 personas”

De la misma forma, Mancuso afirmó que por orden del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en 2003 le fue retirado el esquema de seguridad al alcalde de El Roble, Sucre, Eudaldo Tito Díaz, quien posteriormente fue torturado y asesinado. “Denunció ante el entonces presidente Uribe que lo iban a matar, Uribe lo que hizo fue quitarle el esquema de seguridad y nosotros lo matamos”.

Una de las revelaciones que más llamó la atención del presidente fue en la que Mancuso afirmó que Gustavo Petro y Álvaro Leyva eran objetivo militar del DAS, declaración por la que el mandatario afirmó que tenía el conocimiento de estas amenazas que tuvo que enfrentar sin el apoyo del gobierno de turno.

Además del presidente de la República, Mancuso afirmó que otras de las personas que estaban en la lista eran Gustavo Gallón de la Comisión Colombiana de Juristas, Alirio Uribe del Colectivo de Abogados José Alvear, la senadora Piedad Córdoba y el presidente del Partido Comunista Wilson Borja.