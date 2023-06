Petro, lecciones de una crisis

Registraduría anunció que las consultas interpartidistas para los comicios del 2023 serán el próximo 4 de junio. Registraduría Nacional

No es la primera vez que un escándalo de este tipo salpica a un presidente de Colombia. En 1994, Ernesto Samper fue elegido con dineros del narcotráfico que entraron a la campaña. Ese escándalo se llamó el proceso 8.000 y lo triste es que ni Samper fue condenado, “fue a mis espaldas”, dijo para salirse con la suya, y como ahora vemos Colombia y sus instituciones tampoco aprendieron la lección.

Era de prever que algo así iba a pasar en esta elección, dada la podredumbre del sistema electoral colombiano, que incluso se ha deteriorado desde el 94, el crecimiento del narcotráfico y su mexicanización y la costumbre de Chávez y Maduro, siguiendo el ejemplo de Cuba y de Rusia, de ayudar a los políticos y los partidos afines, como ya lo han hecho con los Kirchner en Argentina, con Evo Morales en Bolivia, Zelaya y su esposa en Honduras y otros en la región.

Así que no nos deberíamos sorprender con lo que sucedió en la campaña presidencial de Gustavo Petro. Hace poco capturaron a una senadora de su movimiento, Piedad Córdoba, con 62.000 dólares en efectivo en su turbante y existe el antecedente de Petro contando dinero en efectivo en bolsas negras durante una de sus campañas. La Corte Suprema archivó la investigación y por ende le abrió paso a lo que sucedió con la campaña presidencial del 2022. Como dice el dicho: “Blanco es, gallina lo pone y frito se come”.

No entendimos lo que nos corría pierna arriba y eso que tenemos una Misión de Observación Electoral hace años que, la verdad, para este caso no sirvió para nada.

El crecimiento del narcotráfico a lo largo y ancho de la región es una variable fundamental para entender el riesgo en el que están nuestras democracias, y si México tiene por lo menos una tercera parte del país en manos del narcotráfico, ¿qué podemos esperar que suceda en países con instituciones más débiles? Lo que se está destapando de la campaña presidencial de Petro es apenas el principio, pues la mexicanización del negocio de la droga desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego lleva como característica esencial el control político local y el control territorial militar.

A este mapa de riesgos, que hay que empezar a elaborar, hay que sumarle una narco-dictadura en Venezuela que quiere ampliar su influencia y utiliza ambos canales, el político y el del narcotráfico para lograr sus objetivos expansionistas en el continente.

Habrá que sumarle a este delicado escenario una Rusia, cada vez más agresiva que no dejó de lado la región, como sí lo hizo Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín. Para Rusia, América Latina es un objetivo estratégico por el efecto que tiene en Estados Unidos y con los cubanos y los narcos, una alianza que lleva décadas, la tienen servida para crear ese efecto de disrupción que tanto los beneficia.

Distinguir ya entre dinero de Venezuela o de los narcos es prácticamente imposible, pues la alianza que hay en ese país entre un remedo de gobierno y las organizaciones criminales que allí se asientan está consolidada. Se complementan, se nutren y crecen al amparo de una impunidad total. Así que lo sucedió en Colombia, y, repito, aún falta mucho por saber, es apenas el principio de una captura del Estado por cuenta de esa alianza narco-populista que va a crecer en la región.

La debilidad y corrupción de las instituciones electorales es uno de los elementos críticos en este nuevo balance de poder. Más fácil comprar una elección que ganarla a través de amenazas o de violencia, lo que no quiere decir que no se utilice la violencia, en especial contra esos actores que son incómodos, como los periodistas.

México es un gran ejemplo de cómo va a ser la pelea a futuro, la violencia contra los periodistas en ese país y la desprotección por parte del Gobierno no tiene nombre y el cambio que quiere hacer el presidente López Obrador del sistema y la institucionalidad electoral hacen parte de esa agenda común que tienen los populistas y los narcos.

Latinoamérica, a pesar de lo sucedido en las últimas dos décadas, es la región más democrática del mundo en desarrollo, y si Estados Unidos no quiere tener un barril de pólvora al lado o una región cooptada por una alianza de los narcos con Rusia y China (Cuba y Venezuela son unos peones) tiene que despertar a esa nueva amenaza. Es una verdadera lástima que quienes hoy manejan la política latinoamericana en el actual gobierno norteamericano sean de tan bajo nivel y no tengan el peso específico para promover una agenda que neutralice estos riesgos a la democracia.

La crisis en Colombia por los dineros mal habidos en la campaña de Gustavo Petro es apenas un síntoma de una debilidad mayor, la fragilidad de los sistemas electorales en nuestras naciones. Lo del país andino no tiene nombre, su registrador, quien maneja el tema electoral, y su familia tienen unos cuestionamientos enormes, y el Consejo Electoral, la máxima instancia en estos temas, es un nido de politiquería de pequeña talla que solo vela por su interés personal y de partido entregando su verdadero ser, la defensa de la democracia.

Ya veremos cómo termina el escándalo en Colombia. No creo que pase a mayores pues este populismo no tiene ningún valor democrático. Al igual que en 1994, comprarán silencios y comprarán votos, si los necesitan, pues están acostumbrados a la impunidad y a su ética perversa que les justifica. No es sino escuchar a Lula hablar de Venezuela como una democracia para entender cómo se comporta esa izquierda tan nociva para las libertades.

A eso hemos llegado.