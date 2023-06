Petro le respondió a Benedetti y volvió a hablar de “golpe blando” contra su Gobierno

El presidente de la República, Gustavo Petro, y el saliente el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Fotos AP/Colprensa

Tras el más reciente pronunciamiento del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en el que reconoció el lunes 5 de junio que emitió declaraciones contra el Gobierno nacional en lo que sería estado de embriaguez, el presidente de la República, Gustavo Petro, se refirió a lo dicho por el exdiplomático.,

El mandatario de los colombianos volvió a referirse a un “Golpe blando” contra su gestión, a 10 meses de haber tomado el poder, y resaltó, sin mencionarlo, cómo el excandidato a la presidencia Federico “Fico” Gutiérrez, radicó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una solicitud para que se investiguen las finanzas de su campaña.

“Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la Comisión de Acusaciones. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito. Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció tras el más reciente trino del exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti. Foto @petrogustavo/Twitter

De esta manera, el jefe de Estado se refirió a lo manifestado por Benedetti, que encendió el “ventilador” con sus declaraciones a la revista Semana, luego de que el mismo medio revelara el contenido de una serie de audios en los que arremetió contra la exjefa del Gabinete de la Presidencia Laura Sarabia,

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”, expresó el exfuncionario en su perfil, @AABenedetti.

El exembajador en Venezuela volvió a referirse al escándalo por sus audios filtrados y reconoció que sí estaba bajo los efectos del alcohol. Foto @AABenedetti/Twitter

Pese a los fuertes calificativos en contra del gobernante, del que incluso insinuó con sus declaraciones que tendría algún tipo de adicción, tal parece que tanto Petro como Benedetti han establecido un “pacto de no agresión” en las redes sociales. No de otra forma podrían analizarse los trinos emitidos por uno y otro en la noche del lunes.

¿Qué dijo Benedetti de Petro?

En uno de los audios revelados por Semana, en los que Benedetti al parecer sostiene una álgida conversación con Sarabia, se nota la forma en la que el exembajador habló de manera despectiva de quien fue su jefe y aliado en el camino hacia la presidencia. Y sacó pecho de su participación en la campaña del hombre del Pacto Histórico.

“Nadie, nadie, ni Petro, trabajó más que yo en esa hijueputa (sic) campaña. Si no hubiera sido por mí, no ganan, hijueputa, no gana nunca. Pa’ que me dé ese tratamiento: ‘Tengo que ir a grabar’, no sé qué mondá y tú emputada y la gente, nada, ¿qué hace usted aquí? Qué es eso, Laura”, dijo Benedetti.

Y prosiguió: “Oye, que una hoja de vida pa’ alguna verga, ¿quieres que te dé? (…), nada, nada, el señor (Alfonso) Prada (exministro del Interior) se robó todo el Ministerio con la mujer, el señor Roy (Barreras, expresidente del Congreso). Todo, hijueputa, todo (…), y a lo último ni un peso, ni una persona para ver, o sea, ¿esa vaina qué es?”.

¿Por qué Gustavo Petro habla de “golpe blando” contra su gobierno?

El término “golpe blando” es uno de los más utilizados por el presidente en las últimas semanas para defender su administración, ante los más recientes escándalos que lo han salpicado. Pero no solo el mandatario: también miembros de su partido, quienes alegan que han esbozado una serie de estrategias silenciosas para darle golpes certeros al Ejecutivo.

“A propósito se han dado cuenta que le están quitando los votos de los congresistas del Pacto Histórico suspendiéndolos con órdenes administrativas? Es decir están cambiando de facto la representación política en el Congreso que el pueblo eligió. Le quitaron al Pacto la presidencia del Congreso y ahora sus votos. Es el golpe blando”, señaló el gobernante el 29 de mayo, cuando empezó a darle crédito a esta definición.

Pues bien, según Petro hay ataques indirectos de sectores políticos contrarios a la coalición, entre ellos el Centro Democrático, que buscarían a través de redes sociales y otras plataformas desestabilizar su gobierno; pero, lo que para él sería más inquietante, de los entes de control, que han puesto la lupa sobre sus actuaciones y las de su círculo más cercano.

Entre las decisiones que han causado molestia en el presidente está la decisión del Consejo de Estado que “tumbó” la elección del senador Roy Barreras; la suspensión de ocho meses por parte de la Procuraduría del también congresista Álex Flórez y, también, las graves acusaciones del fiscal General, Francisco Barbosa, sobre interceptaciones ilegales ordenadas desde la Casa de Nariño, a propósito del caso Marelbys Meza, exempleada de Laura Sarabia.