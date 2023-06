Reformas del gobierno Petro no se congelarán: estas fueron las conclusiones tras la reunión del Presidente con su bancada

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, saluda durante la presentación de la reforma laboral que impulsa su Gobierno, en Bogotá, Colombia, 16 de marzo, 2023. REUTERS/Luisa González

El presidente Gustavo Petro lideró un encuentro político en el Palacio de Nariño junto al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y varios congresistas del Pacto Histórico para analizar el futuro de las reformas en el Congreso de la República, en medio de la crisis que vive el Gobierno nacional por el enfrentamiento entre el exembajador Armando Benedetti y la exjefa de Gabinete Laura Sarabia.

En la reunión hicieron presencia el presidente de la Cámara, David Racero, y los senadores Alexánder López y María José Pizarro, entre otros.

Alexánder López comentó al salir de la jornada ante medios de comunicación: “Ningún proyecto se congela, nosotros, y él lo reitera de una manera concreta, nosotros vinimos a gobernar y es a producir los cambios que requiere el país, y en eso nos la vamos a jugar toda”. Y añadió que la instrucción del presidente Petro a sus congresistas es que no se pueden frenar las reformas en el Congreso.

El senador Alexander López habló con los medios sobre el futuro de las reformas en el país. Recuperado de: @AlexLopezMaya / Twitter

Así mismo mencionó que seguirán apoyando a la movilización nacional que hay en defensa de estos proyectos: “Porque nosotros consideramos que estos proyectos son vitales, especialmente para los trabajadores, 16 millones en informalidad, la reforma a la salud, o sea, recuperaríamos la posibilidad real de que colombianos sean mirados como pacientes y no como clientes, y la reforma pensional, los expertos han dicho que esta reforma tiene que ir para que el sistema no vaya a colapsar”.

Comunicado del Pacto Histórico a la opinión pública. Recuperado de: @PactoCol / Twitter

Sobre el apoyo de los partidos, López se mostró tranquilo en poder conseguir los votos: “Nosotros entregamos un informe de más o menos en Senado y en Cámara cuántos votos podríamos tener y creemos que todavía nos alcanzan, tanto en las comisiones como en las plenarias, para tener los votos y sacar adelante estas reformas. La estrategia es conciliar más, es buscar esos acuerdos”.

Presidente de la Cámara de Representantes, David Racero

Reformas se habían frenado en la Cámara por el escándalo de Benedetti

La crisis que rodea Laura Sarabia, ex jefe de Gabinete, y el ex embajador en Venezuela, Armando Benedetti estaría afectando indirectamente el futuro de las reformas del Gobierno. El lunes 5 de junio el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció que se suspendería el trámite para buscar consolidar la coalición.

“Por lo que respecta a la Presidencia de Cámara de Representantes, se congelan las discusiones de las reformas hasta que por supuesto podamos, no solamente como estamos haciendo dialogar de nuevo, reconstruir la coalición, sino justamente parar el trámite debido. Discusiones tan importantes como esas no pueden ser mediadas por factores externos que puedan llevar a un desenlace no positivo”, mencionó David Racero.

La primera afectada será la reforma a la salud. El 6 de junio debía empezar el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes, pero Racero notificó que ya no se dará esa discusión debido al congelamiento del trámite que ordenó en el legislativo. En la Cámara se encuentra también la reforma laboral que no ha empezado el debate en la Comisión Séptima y el proyecto de humanización carcelaria y justicia restaurativa, que eran prioridades para el Gobierno. Aunque se retrasará su discusión hasta que se calme la situación generada por las denuncias de Benedetti y los hechos que rodean a la ex jefe de Gabinete de Petro.

Imagen de archivo de Ricardo Roa Barragán, gerente de la campaña del ahora presidente de Colombia, Gustavo Petro (derecha). Twitter @petrogustavo

Respecto a estas situaciones, Racero sostuvo que es el exembajador el que debe explicar sus declaraciones. “Los que estuvimos en la campaña hicimos una campaña completamente clara hacia el país, las cuentas están registradas por el entonces gerente de la campaña, el dr. Ricardo Roa y más bien es el señor Benedetti el que tiene que dar explicaciones. El Pacto Histórico tiene la capacidad moral para exigirle al senador Benedetti que presente las pruebas, que sea el que asuma la responsabilidad de lo que ha dicho”, sostuvo.

El presidente de la Cámara entendió los audios revelados por Semana entre Benedetti y Sarabia, como un reclamo del exembajador para exigir lo que considera que le correspondía por su protagonismo político en la campaña. Pero asegura que el presidente no entrega cargos ni por chantaje, presión o devolución de favores.

Audios del exembajador Armando Benedetti dejan a varios integrantes del gabinete mal parados

Según Racero, la financiación de la campaña se hizo principalmente a través de prestamos bancarios, como indicó el mandatario. “Estamos esperando la verdad”, sostuvo el representante, quien señaló que la Fiscalía “debe dar cuenta de sus actuaciones” respecto a las chuzadas que fueron denunciadas en contra de la ex niñera de Sarabia.

El exministro Alejandro Gaviria, fuerte crítico de la reforma a la salud, celebró la suspensión del trámite de las reformas. “Como tiene que ser, no hay tranquilidad ni menos legitimidad para su discusión en este momento”, escribió. Actualmente ese proyecto tenía una solicitud de retiro de congresistas cercanos al Gobierno y hay voces del partido Verde que buscan evaluar la continuidad en la coalición, a raíz del escándalo, lo que complicaría la aprobación de los proyectos.