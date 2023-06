Mike Bahía anunció que se va del país: “En Colombia estoy en una zona de confort”

Todo parece indicar que Mike Bahía se iría a vivir a México. Recientemente el cantante colombiano estuvo de visita en Los 40 México hablando de su hijo, su vida con Greeicy y su nuevo álbum, ‘Contigo’ (2023). Al final de la entrevista, haciendo un resumen de lo que fue la conversación el intérprete de ‘Detente’ hizo una pequeña reflexión: “Quiero decirle a la gente que al final esto es la respuesta de que hay que seguir el corazón y hay que hacer lo que nos apasiona así los temores nos hagan sentir inseguros de que ese es el camino correcto”.

Posteriormente, el entrevistador comentó: “Y con esto Mike Bahía confirma que se viene a vivir a México”. Apenas escuchó estas palabras, el artista caleño no se esperó mucho para agregar: “¡Con esto lo confirmo! Es el momento de vivir en México porque ¿saben qué? En Colombia estoy en una zona de confort. Suramérica me hace sentir en zona de confort y México me hace sentir como si volviera a empezar”.

De momento, el cantante no ha ampliado la información respecto de cuándo planea la mudanza y, por su parte, Greeicy Rendón tampoco ha emitido palabra alguna sobre el tema. Vale recordar que, la pareja de cantantes está comprometida desde el año 2021 y van aproximadamente por sus diez años de relación sentimental. Además, comparten un hijo.

También se desconoce lo que pasaría con su finca ubicada en Antioquia, donde la pareja posee cualquier cantidad de animales y donde siempre se han mostrado muy felices. De todos modos, lo que sea que vaya a pasar con sus vidas de ahora en adelante en algún momento los artistas se lo comunicarán a sus seguidores, pues siempre se han mostrado muy cercanos con su comunidad en estas plataformas, especialmente Greeicy Rendón.

A continuación, la entrevista que concedió Mike Bahía al mencionado medio:

Greeicy rompió en llanto en plena entrevista mientras interpretaba una canción con Mike Bahía

Greeicy Rendón y Mike Bahía han estado muy activos con sus gira musical y demás proyectos por los que ha estado concediendo entrevistas a lo largo de América Latina. En este sentido, recientemente la pareja estuvo invitada a la cadena de radio mexicana, EXA. Allí fueron interrogados sobre qué canción se dedicarían en este momento de sus vidas. Mike Bahía dio cuenta de que hay un par de temas que funcionarían, pero se decidió por ‘Att: Amor’ y Greeicy estuvo de acuerdo. Sin embargo, apenas la caleña comenzó a interpretar su canción no pasó mucho tiempo para que rompiera en llanto y aunque intentó retomarla no pudo. En ese momento, su prometido continuó cantando y ya para finalizar, Rendón pudo incorporarse y terminar la interpretación entre lágrimas.

“Estos últimos días han sido muy difíciles para nosotros como equipo, como familia... muchísimas cosas sucediendo y a veces toca seguir cumpliendo compromisos aunque uno no tenga la energía ni el corazón en la disposición”, contó la también actriz luego de la interpretación de ‘Att: Amor’. Al respecto, Mike Bahía fue un poco más específico sobre los momentos por los que están pasando: “Estamos tomando decisiones radicales en nuestra vida y no precisamente porque queramos sino porque la vida se pone difícil”, comentó en primer lugar, más adelante agregó: “Parte de las cosas que estamos decidiendo hoy es dónde poner el huevo, dónde vivir”.

Durante el último tiempo los cantantes han sido tema de conversación después del robo del que fueron víctimas el pasado 12 de mayo en su casa. Los delincuentes hurtaron una caja fuerte, joyas y dinero de su domicilio, lo que dio un acumulado aproximado de más de mil millones de pesos.