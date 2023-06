Marcela Posada dio particular respuesta cuando le preguntaron si se viene otra secuela de ‘Yo soy Betty, la fea’

Marcela Posada. Foto: Instagram @marcelaposada10

Si se habla de la historia de la televisión colombiana, no cabe duda alguna de que ‘Yo soy Betty, la fea’ figurará entre las telenovelas de mayor importancia en el país. La producción fue un éxito en su momento, incluso uno que traspasó fronteras y llegó a tener múltiples adaptaciones en el mundo.

Ana María Orozco ha sido inolvidable como ‘Beatriz Aurora Pinzón Solano’, personaje protagonista; además de Jorge Enrique Abello como el neurótico ‘Armando Mendoza’ y Lorna Cepeda como ‘Patricia Fernández’, entre otros.

‘Yo soy Betty, la fea’ fue lanzada en 1999 y una vez terminó llegó a la pantalla chica ‘Ecomoda’, una secuela de 2001 que dio continuidad a la historia del matrimonio entre ‘Betty’ y ‘Don Armando’. Ahora bien, más allá de esto, la historia escrita por Fernando Gaitán también llegó a las tablas con una obra de teatro que se estrenó décadas después de la telenovela. Pareciera ser que ya todo se ha hecho sobre el famoso personaje de ‘Betty’. Empero, unas recientes palabras de Marcela Posada, quien encarnó en la ficción a ‘Sandra Patiño’, levantaron dudas respecto de si podría venir otra secuela en camino.

Todo ocurrió cuando la actriz abrió la ventana de preguntas desde sus historias de Instagram, posteriormente, le llegó el siguiente interrogante de parte de uno de sus tantos seguidores: “¿Es cierto que habrá otra secuela de Betty?”, al respecto, Posada dijo con cierta melodía como si intentara cantar: “Se dice que por contrato no puedo decir nada, pero por ahí se rumora que tal vez sí pasará”.

Ahora solo resta esperar si con el pasar de los días o las semanas Marcela Posada u otro integrante del elenco decide ampliar la información al respecto. No sobra mencionar que, la telenovela no solo fue muy exitosa durante su lanzamiento original, sino que también lo ha sido con cada retransmisión que ha tenido en el Canal RCN, que han sido varias.

A continuación, el video compartido por Marcela Posada en sus Historias de Instagram:

Marcela Posada habló del motivo por el que teme enamorarse

Cada quien tiene su propio concepto del amor y, en este sentido, deciden tener relaciones sentimentales ya sea monógamas, abiertas, polígamas, etcétera. Hay personas que, como se dice, están enamoradas del amor. Pero también hay otras que le huyen a este sentimiento, que les asusta o están demasiado prevenidas al respecto. Si se habla de celebridades colombianas, Marcela Posada —por ejemplo— aseguró que le da miedo enamorarse y explicó los motivos.

Así las cosas, cuando a principio de febrero la actriz abrió la ventana de preguntas en sus Historias de Instagram, uno de los tantos usuarios que la sigue en dicha red social le preguntó precisamente por: “¿Por qué te da miedo enamorarte?”; ante lo planteado, la manizaleña respondió: “Ay, toda la vida, toda la vida me ha dado miedo. Y cuando me ha dado por hacer caso y enamorarme, me ha ido como mal, regular, remal. Entonces, deje así. Así me quedé, solita, pero feliz”.

Vale recordar que, Posada lleva más de diez años soltera. En el pasado ya había hablado de su decisión de no tener ninguna relación sentimental. En 2021 en entrevista para SuperLike del Canal RCN comentó sobre el tema: “Siento que hay personas muy afortunadas en el amor, en las experiencias que yo he vivido no he sido la mujer más afortunada. Mi felicidad está con Sara que es mi nieta, mi felicidad es estar con mi hija, estar viajando, el amor se volvió muy difícil de conseguir”.

A continuación, lo compartido en su momento por la actriz: