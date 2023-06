Semanas de pensión para mujeres: ya no se exigirán 1.300, entérese cómo quedó la medida

Mujeres ya no tendrán que tener 1.300 semanas cotidazadas para jubilarse en Colombia. Crédito: Danie Franco / Unsplash

La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó la exigencia que tenían las mujeres de completar 1.300 semana cotizadas en Colombia para poder pensionarse. Con el fallo histórico, el número de semanas que tendrá que cotizar una trabajadora deberá reducirse de manera gradual hasta llegar a las 1.000.

El alto tribunal tomó la decisión tras estudiar una demanda presentada por el ciudadano Diego Andrés López Suárez contra un apartado del artículo 9° de la Ley 797 de 2003, que modificó un artículo de la ley 100 de 1993, en el que quedó establecido que el número de semanas que debía trabajar una mujer para poder jubilarse en Colombia eran 1.300, las mismas que necesitan los hombres.

Para el demandante, dicha cifra no era justa y desconocía el derecho de las mujeres a obtener una protección especial en el ámbito de jubilación, no solo porque la población femenina no se encuentra en las mismas condiciones que los hombres, sino porque también, se desconocen las actividades de cuidado del hogar a las que muchas veces ellas deben enfrentarse y que, por ende, interrumpen sus vínculos laborales.

“La ley actual no tiene en cuenta que las mujeres, por su importante rol de mamá, incluyendo el nacimiento, cuidado de los menores y labores de hogar, ven interrumpidos constantemente sus vínculos laborales durante meses y años, y por ende, su cotización al sistema pensional es más baja, lo que se traduce en pensiones inferiores e inequitativas para las mujeres en comparación con los hombres”, se lee en un apartado de la demanda conocido por el diario El Tiempo.

Con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que la ley pensional no es neutral “porque genera una situación jurídica de discriminación indirecta para las mujeres que debe superarse” en materia de protección a la vez, según conoció el rotativo bogotano.

El nuevo número de semanas que cotizarán las mujeres con el fallo de la Corte Constitucional

Con ese panorama en mente, la Corte Constitucional ordenó al Congreso de la República adoptar una política de transición en la que se garanticen unas condiciones equitativas para que las mujeres puedan pensionarse en Colombia, especialmente aquellas que son cabeza de familia, de tal manera que se logre cerrar la brecha de género en materia de jubilación en el país.

El alto tribunal indicó que el parlamento colombiano tendrá hasta el 31 de diciembre del 2025 para regular el tema. De no cumplirse la fecha estipulada, de acuerdo con la Corte, las mujeres se pensionarán a las 1.000 semanas, de manera progresiva, a partir del 2026.

La Corte Constitucional fue enfática en que la política deberá construirla el Congreso de la República en conjunto con el Gobierno nacional, teniendo en cuenta el enfoque de género.

“Como el derecho a la seguridad social es un camino indispensable para realizar la dignidad, la justicia y la solidaridad, la protección pensional debe aplicarse progresivamente bajo condiciones de igualdad, que eliminen toda discriminación directa o indirecta entre hombres y mujeres”, puntualizó la alta corte a través de un comunicado.

La alta corte explicó que a partir del 2026 a las mujeres se les reducirán 50 semanas de las 1.300 que actualmente requieren para jubilarse y, a partir del 1 de enero del 2027, se disminuirán 25 semanas por año hasta llegar a las 1.000 semanas.

La ponencia de la Sala Plena de la Corte Constitucional fue aprobada con seis votos a favor y tres en contra. Los magistrados por los que se le dio luz verde a la iniciativa fueron: Diana Fajardo, presidenta de la Corte, y Paola Meneses, Natalia Ángel, Alejandro Linares, Jorge Enrique Ibáñez y José Reyes.

El presidente de Colombia Gustavo Petro, por su parte celebró la decisión del alto tribunal a través de un comunicado, en el que expresó: “Me parece una excelente decisión de la Corte Constitucional que hace aún más necesaria la Reforma Pensional para poder financiar este gran logro de la mujer trabajadora”.