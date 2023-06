Juan Fernando Quintero tiene una megaoferta sobre la mesa

El jugador de 30 años no ha cumplido con las expectativas en el conjunto Tiburón. Imagen: @juniorclubsa/Instagram

En el Junior de Barranquilla ya pasaron la página tras el fracaso en el primer semestre en el que no pudieron clasificar a los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor. En la Conmebol Sudamericana, el conjunto Tiburón también decepcionó a sus hinchas, al ser eliminado en la fase previa a manos del Deportes Tolima.

En la parte individual hubo poco que destacar, pese a que el cuadro Rojiblanco rompió el mercado de fichajes con la contratación de Juan Fernando Quintero, el Nalgón no estuvo a la altura de las circunstancias debido a un cuadro de periostitis en la tibia izquierda más tendinitis del tendón tibial posterior, que le impidió al jugador tener mayor regularidad con el Junior.

Por todas las competiciones con la camiseta del Junior de Barranquilla, Juanfer disputó un total de siete partidos con saldo de un gol. Su última aparición con el cuadro de la Puerta de Oro de Colombia fue el 12 de marzo, cuando su equipo cayó como local 2-1 ante Envigado por la octava fecha del rentado local.

Con la llegada al banquillo técnico de Hernán Darío Gómez comenzó la barrida en el Tiburón, que llegó a un acuerdo para rescindir el contrato del portero uruguayo Sebastián Viera, que dejó la institución barranquillera tras 12 años luego de disputar 638 partidos marcando 13 goles siendo hasta la fecha el jugador con más títulos en el club con siete trofeos en su palmarés.

El futuro de Juan Fernando Quintero también está en el aire, pese a que su vínculo con Junior es hasta diciembre del presente año. Así mismo, desde Argentina han surgido rumores que vinculan al futbolista de 30 años con River Plate, que tendría en sus planes repatriar al jugador colombiano, que fue uno de los héroes de la Copa Libertadores en 2018 ante Boca Juniors en el Santiago Bernabéu.

No obstante, el Junior de Barranquilla apelaría a su chequera para retener a Quintero ,de acuerdo con la información del periodista de Win Sports Felipe Sierra vía Twitter.

“Junior quiere hacer el esfuerzo para contar con Juan Fernando Quintero (30) más tiempo. Busca comprar su pase y dividir porcentajes con el ‘10′ en caso de una futura venta. Su círculo lo analiza… Podría ampliar su contrato 12 o 18 meses”.

El jugador de 30 años no tiene definido su futuro con el cuadro Rojiblanco. Imagen: @PSierraR/Twitter

El ex Independiente Medellín estuvo en Argentina, en donde asistió a un homenaje que se le realizó a Marcelo el Muñeco Gallardo. El jugador de la selección Colombia concedió una entrevista al programa F90 de ESPN en el que habló de su futuro con el Tiburón. “Estoy en un club maravilloso y es muy gratificante que te quieran en tu propia tierra”.

El ex Atlético Nacional también se pronunció de la selección Colombia, que jugará en la fecha FIFA de junio ante Irak y Alemania, respectivamente. “Me estoy preparando para las eliminatorias, tenemos una muy buena selección y la ilusión es poder clasificar al próximo mundial porque estuvimos muy tristes de no estar en el que pasó. En la vida hay que fracasar para llegar al éxito”.

Y sobre la Banda Cruzada comentó: “El cariño que recibí en Argentina no lo sentí en ninguna parte. Yo amo a River, a toda la gente que rodea a River (…) me volví ermitaño, quería tener una vida normal y en River no la podía tener por la presión”.