Hollman Morris no será candidato a la Alcaldía de Bogotá: Petro confirmó su nuevo cargo en RTVC

Luego de idas y vueltas sobre el futuro político del exconcejal Hollman Morris, el presidente de la República, Gustavo Petro, por fin dio a conocer qué pasará con uno de sus mayores aliados: de acuerdo con el mandatario, Morris llegará como subgerente de televisión de RTVC Sistema de Medios Públicos. Así las cosas, se descarta su candidatura a la Alcaldía de Bogotá.

El anuncio lo hizo el jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter, en la que dio a conocer que Nórida Rodríguez, recién posesionada gerente de RTVC, tendrá como coequipero a Hollman Morris, quien hace unos días había dicho que sus próximas decisiones, políticamente hablando, dependerían de lo que le ordenará el presidente de Colombia.

“Yo nunca voy a pelear con el presidente. Nunca voy a pelear con Gustavo Petro, nunca. Es más, yo hago lo que me diga Gustavo Petro”, aseguró Morris a Infobae Colombia el pasado 13 de mayo.

Petro y Morris, viejos amigos y aliados políticos.

En esa entrevista, el hoy cabeza de RTVC no solo dio a conocer que no era candidato al Distrito, sino que dijo que seguía evaluando si lanzaba su candidatura por los partidos Independientes (del alcalde de Medellín, Daniel Quintero) y la Colombia Humana (el que Petro fundó hace varios años). Así las cosas, Morris cumplió lo que le vaticinó a Infobae.

Gustavo Petro dijo que ahora Morris y Nórida tendrán a su cargo dirigir los sistemas de medios estatales del país, cargos que tras más de 10 meses de Gobierno estaban pendientes, y que fue objeto de múltiples cuestionamientos al Gobierno.

“Arranca nuestro equipo de RTVC y la Radio Nacional. Busco ligar la televisión pública a la juventud, la cultura y a la producción de cine y audiovisuales”, anunció el primer mandatario en la mañana del martes 6 de julio, donde adjuntó una fotografía junto a sus dos nuevos subordinados.

Petro confirmó, junto a Nórida Rodríguez, que Hollman Morris no sería candidato por Bogotá.

¿Quién será el alfil del Pacto Histórico?

Así las cosas, RTVC quedará en manos de la destacada y famosa actriz villavicense Nórida Rodríguez, quien a pesar de tener varias anomalías en su hoja de vida como falta de experiencia para ser gerente, la semana anterior se posesionó en el cargo en un evento que lideró Mauricio Lizcano, ministro TIC.

Entonces, ahora una de las grandes interrogantes es qué pasará con las elecciones por Bogotá, y quién será el ungido que Gustavo Petro elegirá para que lo represente a él y al llamado petrismo en la competencia por suceder a la alcaldesa Claudia López en el que se considera el segundo cargo de elección popular más importante en la nación.

En el ramillete de aspirantes del Pacto Histórico suenan otros nombres como Heidy Sánchez, precandidata de la Unión Patriótica, Carlos Carrillo del Polo Democrático, y el exsenador Gustavo Bolívar, del MAIS. Sin embargo, por ahora no está definido quién los representará y mucho menos el mecanismo que usarán para definir a su ficha en los comicios de octubre de este año.

Hollman Morris conversando con Gustavo Bolívar sobre la candidatura a la Alcaldía de Bogotá. (Twitter Hollman Morris)

El pasado 4 de junio, se había convocado a una consulta interpartidista. Sin embargo, ninguno de los citados precandidatos inscribieron su nombre en ese mecanismo, por lo que finalmente no se realizó. Por ahora, hay desconocimiento de quién representará a la coalición de Gobierno en esas elecciones y, aunque Hollman Morris le dijo a Infobae, que únicamente su candidatura y la de Gustavo Bolívar tendrían opciones de ganar, lo cierto es que el escritor y novelista sigue más indeciso que nunca.

De hecho, recientemente, reveló que en el Pacto Histórico le dieron como fecha límite el próximo 9 de junio para que defina si se lanza o no. No obstante, en varias entrevistas, ha ratificado que no se ha decidido porque no tiene “las garantías” y no lo convence el salario que podría recibir, que fue uno de los motivos que lo llevó a renunciar a su curul en el Senado de la República.