Estados Unidos reaccionó a los polémicos audios de Armando Benedetti: ¿cuál es su posición?

El gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, ha vivido sus días más complejos tras el escándalo que tiene como protagonistas al exembajador Armando Benedetti y la ex jefa del Gabinete Laura Sarabia. Foto Jesús Avilés/Infobae

En el marco de la polémica que se suscitó en el país por cuenta del exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, que señaló a funcionarios del Gobierno del presidente de la República, Gustavo Petro, el Departamento de Estado de los Estados Unidos salió en apoyo del mandatario de los colombianos.

En un comunicado de prensa, el organismo manifestó que el país es un “socio estratégico” en América Latina y, también pidió a Benedetti que explique sus declaraciones contra la administración Petro, en las que salpicó a la ex jefa del Gabinete de la Presidencia Laura Sarabia, tras las acusaciones en su contra por presuntos chantajes a la exfuncionaria.

“Estados Unidos valora a Colombia como un socio estratégico en América Latina. Seguimos construyendo una excelente sociedad con Colombia bajo la administración de Petro, en torno a una serie de objetivos compartidos”, se leyó en la misiva de esta dependencia, considerada un “espaldarazo” al mandatario y su labor al frente del Ejecutivo.

Y, del mismo modo, se refirió a lo dicho por el exdiplomático. “Lo remitimos al Sr. Benedetti para que comente sus acusaciones”, destacó el Departamento de Estado, quien no hizo énfasis en los motivos por los cuales se le canceló la visa a Benedetti; un asunto sobre el cual ya se había dado un pronunciamiento, según confesó el exembajador, que se dio por “mal uso del pasaporte”.

Benedetti y su retractación en Twitter

Y es que tras vehemente tono utilizado en diálogo con la revista Semana, en la que —incluso— se refirió a una supuesta financiación ilegal de la campaña Petro, el exmbajador Armando Benedetti pasó a presentar disculpas por sus señalamientos en su cuenta de Twitter, @AABenedetti, que hizo en medio de la “rabia y el trago”.

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza, me dejé llevar por la rabia y el trago”, tuiteó Benedetti, cuando horas antes, había dicho que querían “desprestigiarlo” para restarle credibilidad a sus denuncias.

El exembajador de Colombia en Venezuela volvió a referirse al escándalo por sus audios filtrados y reconoció que sí estaba bajo los efectos del alcohol. Foto @AABenedetti/Twitter

No obstante, luego de ser objeto de duros ataques por parte del canciller Álvaro Leyva Durán, que lo calificó de “drogadicto”, Benedetti había sido más categórico en su perfil. “Es claro que hay una campaña para desprestigiarme en mi integridad personal con el objetivo de descalificarme de futuras cosas que pueda decir”, publicó en su cuenta, aunque luego borró el mensaje.

Este fue el trino que el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, borró de su perfil. Foto @AABenedetti/Twitter

Congresista de EE. UU. invitó al exembajador al Congreso para contar todo lo que sabe

Tras la controversia que ha causado el caso Benedetti, María Elvira Salazar, congresista del partido Republicano y abierta opositora al Gobierno del Cambio, invitó al exdiplomático al parlamento norteamericano para que profundice los temas que se mencionan en los audios revelados por Semana, y también en la posterior entrevista al citado medio en la que hizo una referencia a la entrada de dineros a la campaña del jefe de Estado.

“La información que tenga la debe decir. Los Estados Unidos le va a abrir las puertas, yo lo voy a invitar al Congreso Federal para que venga y hable sobre cuál es la información que tiene sobre la forma en la que Petro llegó al poder”, sostuvo la congresista, en diálogo con W Radio.

La congresista norteamericana María Elvira Salazar, del partido Republicano, cercana al uribismo.

Para Salazar, “se supone que uno llega al poder, sobre todo a Colombia, en una democracia sólida, una de las más sólidas de América Latina, de una manera transparente y no de dinero sucio”, por lo que quiere saber qué hay detrás de lo dicho por Benedetti: quien habló de la entrada de unos 15.000 millones de pesos a la campaña Petro, provenientes de aportantes de la Costa Atlántica.

“Ajá, marica, yo hice cien reuniones (...), 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé; además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...), veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa (sic)”, se escuchó en una de las grabaciones, que sería una conversación entre Benedetti y Sarabia.