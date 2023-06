Edwin Cardona causó molestia en el Racing de Argentina y le recomendaron ir buscando un nuevo equipo, ¿qué pasó?

Edwin Cardona ha tenido varios actos de conducta que han causado inconformidad en las directivas

Las horas de Edwin Cardona en Racing Club de Avellaneda, en Argentina, estarían contadas, luego de sus recientes declaraciones, que no calaron para nada bien en los dirigentes de la Academia. El colombiano aseguró que le gustaría volver a Atlético Nacional, cuadro del que es hincha, pese a tener aún un año de contrato vigente con el cuadro del sur del continente.

“La idea y el sueño siempre está de volver a Nacional. Dios quiera que se dé la oportunidad. Me encantaría. Esperaremos a que termine el semestre y veremos las opciones que tenga para tomar la mejor decisión. Nacional siempre va a ser una de las mejores decisiones de mi vida. Siempre quise volver al club que me vio nacer y estoy agradecido siempre”, fueron las palabras del volante cafetero que encendieron la polémica en la interna de Racing.

Anteriormente, el mismo director técnico del cuadro argentino Fernando Gago expresó su malestar al jugador por esta situación. Para el entrenador era una nueva muestra de su falta de compromiso, cuando ha sido él quien ha intermediado para que se dé la continuidad de Cardona en el plantel, pese a que su salario es alto y su contribución en el equipo no ha sido la esperada.

Los dirigentes ya le notificaron al representante de Edwin que es prioridad buscarle un nuevo equipo, pues no pretende contar con él. No obstante, estos esperan recuperar parte del dinero invertido en su fichaje, por lo que prestarlo no está en los planes y lo esperado es que salga en transferencia definitiva. Uno de los impedimentos para que su carrera prosiga en Argentina es su elevado salario.

La respuesta de Atlético Nacional a Edwin Cardona

El presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, fue contactado por DSports Radio de Argentina ante los rumores de llegada de jugadores como Edwin Cardona o incluso el portero campeón del mundo, Franco Armani. El dirigente Verdolaga fue claro al afirmar que la filosofía del club es darle prioridad a los jugadores formados en sus divisiones inferiores y los altos salarios de los jugadores mencionados trazan una brecha grande para su vinculación:

“Su nombre no está en consideración en estos momentos. Hay muchos chicos a los que tenemos que darles vuelo. Por el momento no estamos en condiciones de pedirle que vuelva”

La última polémica de Edwin Cardona: se agarró con un hincha argentino que le dijo “gordo”

En el partido de la fecha 16 entre Racing Club y Platense, al momento de la llegada del plantel de la Academia al estadio Ciudad de Vicente López, el jugador colombiano tuvo un tenso cruce de palabras con uno de los hinchas del conjunto local que catalogó de “gordo” al volante.

El fugaz diálogo fue captado por las cámaras del programa de ESPN Fútbol 1, luego de que Edwin Cardona se bajara del autobús que los traslado hasta el escenario deportivo, un curioso que miraba a los futbolistas pasar gritó, “¡Cardona, estás más gordo que yo pa!”, el sujeto, que no es enfocado por las cámaras, captó la atención del futbolista que de manera jocosa le respondió, “yo tengo dientes, vos no” mientras se reía y preparaba un mate.

El incidente no habría pasado a mayores, pero no es la primera vez que el futbolista con paso por la selección Colombia mantiene tensos diálogos con hinchas durante su paso por Racing Club. Fue a finales del 2022, cuando el jugador respondió a los gritos de un hincha en el estadio El Cilindro de Avellaneda.