El fiscal Francisco Barbosa aseguró que lo acusan de “traidor a la Patria” y le envió nuevo vainazo a Gustavo Petro: “Yo nunca he cargado un fusil”

En medio de su participación en la Cumbre de Seguridad Nacional para los Departamentos, el fiscal general colombiano, Francisco Barbosa, se refirió a las acusaciones que ha recibido, en los últimos meses, acerca de sus labores dentro de la institución que hoy encabeza. Dentro de las cosas que mencionó, se identificó un comentario que, al parecer, iba direccionado al presidente de la República, Gustavo Petro.

“El fiscal general de la Nación es un actor institucional del país, juego con las reglas institucionales, siempre estoy dispuesto a poder trabajar en armonía como lo he hecho con las cortes, con los tribunales, con las autoridades locales, con las autoridades nacionales, con los organismos de control, con todos, con el presidente anterior y con este presidente, en el marco siempre del respeto, en el marco de la idea de que este país debe ser un país al cual sea necesario con franqueza decirle las cosas porque es la única manera”, comentó.

“No estamos en confrontación de ningún tipo. Estamos en defensa de la Institucionalidad colombiana, de la Constitución Política, de esa a la que yo solamente estoy atado, a la que yo juré respetar. Yo no tengo que respetar más que esa Constitución. Y siempre, cuando yo vea que las instituciones, que la Fiscalía, que mis funciones, que lo que corresponda en el marco de lo que nos corresponde está en riesgo, advertírselo, para que a partir de ahí podamos construir un mejor país”, resaltó al asegurar que no es enemigo de las instituciones.

De acuerdo con lo que pronunció, en los meses más recientes ha recibido acusaciones de todo tipo: de ser un traidor a la patria y de ser un sedicioso. “Yo nunca he cargado un fusil. Eso dice el Código Penal cuando me hablan de sedición. Nunca he cargado constituciones y leyes en la mano. Somos defensores de la Constitución y de la ley”, puntualizó. Ninguno de esos adjetivos, dice Barbosa, lo representa.

El comentario de Barbosa se trataría de un ‘vainazo’ al jefe de Estado porque, el 30 de mayo del año en curso, Petro, al referirse al fiscal, aseguró que había actitudes sediciosas en él. “El problema es con un fiscal que adquiere actitudes sediciosas y extralimita sus funciones solo porque solicite, de acuerdo a la constitución, un informe sobre las investigaciones de asesinato sistemático de personas, que constituye un crimen de lesa humanidad”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

El trino de Gustavo Petro surgió luego de que la congresista, Katherine Miranda, le preguntara al presidente acerca de las posibilidades de recomponer las relaciones del Gobierno con la rama judicial y legislativa.

“Yo creo que sí. Se debe hacer un esfuerzo para restablecer las relaciones, cualquier golpe a la institucionalidad de las ramas daña al país y lo desestabiliza. Presidente Gustavo Petro, congresistas y altas cortes, necesitamos que al país le vaya bien y esta en nuestras manos recuperar la armonía”, escribió Miranda al enviarle el cuestionamiento al presidente colombiano.

“Presidente, es posible volver a sentarse con todos los partidos de Congreso y buscar consenso en las reformas? Es posible iniciar de nuevo una coalición?”, agregó la representante a la Cámara 2022-2026 de la Alianza Verde.

“No tengo ningún problema con las cortes. Que algunos sectores de la prensa hagan malas interpretaciones de mis palabras es un problema de ellos que tenemos la obligación de aclarar. El congreso siguiendo su tradición, debe restablecer el pacto de sus mesas y no romperlo (...) El problema es una procuradora que evadiendo la sentencia de la CIDH sobre mi caso, la ley y la constitución abre procesos para suspender congresistas elegidos del Pacto Histórico y por esa vía cambiar la correlación de fuerzas y la representación popular”, detalló el mandatario de la nación.