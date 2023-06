De pie y aplaudiendo: así recibieron al presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros

Gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro | Captura de pantalla de video

En la noche del lunes 5 de mayo, el presidente Gustavo Petro convocó un consejo de ministros con el fin de evaluar la situación que deja el enfrentamiento entre Laura Sarabia, exjefe del gabinete de la Presidencia de la República, y Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela.

Todos los ministros estaban de pie y –a la llegada del presidente Petro a la sala de reuniones de la Presidencia– lo aplaudieron en señal de apoyo por la situación que está viviendo por cuenta de sus dos exfuncionarios.

La reunión del gabinete ministerial se dio luego de la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, con fin de que se instale una oficina de esa instancia en Colombia con la que se pueda contribuir con la justicia del conflicto armado en el país.

Allí, el presidente Gustavo Petro expresó la importancia de contar con el apoyo de la Corte Penal Internacional para lograr acabar con la impunidad en los casos de violencia que aquejan a Colombia.

Por su parte, Khan ve la importancia de continuar con un trabajo articulado con organismos como la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP–. Además de fortalecer las investigaciones que adelanten los mecanismos judiciales en Colombia para lograr esclarecimiento de verdad.

Para el fiscal, Colombia es un ejemplo de construcción de Paz constante, “sofisticación institucional y jurídica”, una experiencia que podría servir a otros países que pasan por el mismo proceso.

Khan señaló que el éxito de la cooperación solo será posible si cada rama del país y sus instituciones ayudan a la consolidación del sistema en pro de lucha en contra de la impunidad.

El presidente Gustavo Petro habla de un “golpe blando” en su contra

a través de un tuit, Armando Benedetti reconoció que emitió declaraciones contra el Gobierno nacional en estado de embriaguez, sobre ello, se refirió el presidente de la República, Gustavo Petro.

Con una captura de pantalla del exembajador, el mandatario de los colombianos volvió a referirse a un “Golpe blando” contra su gestión, a 10 meses de haber tomado el poder, y resaltó, sin mencionarlo, cómo el excandidato a la presidencia Federico “Fico” Gutiérrez, y el senador Miguel Uribe radicaron ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una solicitud para que se investiguen las finanzas de su campaña.

“Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la Comisión de Acusaciones. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito. Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

De esta manera, el jefe de Estado se refirió a lo manifestado por Benedetti, que encendió el “ventilador” con sus declaraciones a la revista Semana, luego de que el mismo medio revelara el contenido de una serie de audios en los que arremetió contra la exjefa del Gabinete de la Presidencia Laura Sarabia,

“He sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro. Sin embargo, no satisfecho con lo que me correspondió políticamente, en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago”, expresó el exfuncionario en su perfil, @AABenedetti.

Pese a los fuertes calificativos en contra del gobernante, del que incluso insinuó con sus declaraciones que tendría algún tipo de adicción, tal parece que tanto Petro como Benedetti han establecido un “pacto de no agresión” en las redes sociales. No de otra forma podrían analizarse los trinos emitidos por uno y otro en la noche del lunes.